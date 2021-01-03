Kadrolu belediye memuru alımı duyuruyu yayımlandı: Resmi Gazete, AÇSHB kamu ilan sayfası ve İŞKUR kamu memur alımları kısmından yayımlanan belediye memuru alımlarına baktığımızda farklı kent ve ilçe belediye başkanlığı bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından zabıta memuru, itfaiye eri, mühendis, muhasebeci, VHKİ ve memur kadrolarına kamu personeli alınacağına yer verildi. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
4.750 TL maaş en az lise mezunu düz memur, zabıta, itfaiye eri alımı...
Muş Uzgörür Belediyesi Memur Alım İlanı 05.02.2021
Siirt Tillo Belediyesi Memur Alım İlanı 22.01.2021
Sivas Hafik Belediyesi Memur Alım İlanı 08.01.202
Çorum Belediye Başkanlığındanİlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 08.01.2021
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alımı 03.01.2021