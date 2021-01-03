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    • Memurlar
    • 04.01.2021 11:21
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    • 16.03.2021 11:07
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    (düz memur, zabıta, itfaiye eri) alımı başvuru şartları!

    yayımlandı: Farklı illerde belediye başkanlıkları bünyesine ikamet şartı olmadan memur alımı yapılacağı açıklandı. Zabıta memuru, itfaiye eri, düz memur, muhasebeci, VHKİ ve mühendis kadrolarına alımlar yapılacak. Belediye başkanlıkları bünyesine yapılan personel alımlarında adaylardan KPSS puanı istenmektedir.

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    4.750 TL maaş en az lise mezunu düz memur, zabıta, itfaiye eri alımı...

    Kadrolu belediye memuru alımı duyuruyu yayımlandı: Resmi Gazete, AÇSHB kamu ilan sayfası ve İŞKUR kamu memur alımları kısmından yayımlanan belediye memuru alımlarına baktığımızda farklı kent ve ilçe belediye başkanlığı bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından zabıta memuru, itfaiye eri, mühendis, muhasebeci, VHKİ ve memur kadrolarına kamu personeli alınacağına yer verildi. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    4.750 TL maaş en az lise mezunu düz memur, zabıta, itfaiye eri alımı...

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        Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Personel A.Ş. 05.01.2021

        Aksaray Helvadere Belediyesi Personel Ltd.Şti. 04.01.2021

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        BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

        Belediyeler bünyesine yapılan personel alımlarında KPSS şartı aranmamakadır. Mezuniyet şartı olmadan ve en az ilkokul mezunu adaylar arasından yapılan personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde;

        - T.C. Vatandaşı olmak.

        - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

            - TCK 'nın 53 'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

            - Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik yapmış yahut tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

            - Atanacağı görevi yapmaya engel sağlık sorunu olmaması,
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            Haberler Memurlar 4.750 TL maaş en az lise mezunu (düz memur, zabıta, itfaiye eri) alımı başvuru şartları!