Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 04.01.2021 11:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.01.2021 12:44
    ABONE OL

    : Onlarca kadroya yüzlerce kamu personeli alımı yapılıyor

    , onlarca kadroya yüzlerce kamu personeli alımı yapılıyor. 10 kuruma , 43 kadroda istihdam etmek üzere yapılan 966 kamu personeli alımında başvuru genel şartları sayfamızda yer alıyor.

    takvim.com.tr
    3300-4000 lira maaşla: Onlarca kadroya yüzlerce kamu personeli alımı

    3300-4000 lira maaşla, onlarca kadroya yüzlerce kamu personeli alımı yapılıyor. 10 kuruma , 43 kadroda istihdam etmek üzere yapılan 966 kamu personeli alımında başvuru genel şartları sayfamızda yer alıyor. İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunu adaylar arasından kamu işçisi ve kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    BAŞVURU GENEL ŞARTLAR

    10 kuruma , 43 kadroda istihdam etmek üzere yapılan 966 kamu personeli alımında başvuru genel şartları şu şekilde:

    - 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

    - Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış 41 yaşından gün almamış olmak.

    - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

    - En az ilkokul mezunu olmak.

    - Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri.

    - Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

    ALIM YAPAN KURUMLAR

    İŞKUR kamu iş ilanları kısmından yayımlanan personel alımlarına baktığımızda aşağıdaki kurumlara personel alımı yapıldığına yer verildi:

    AFSU SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

    AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

    TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI(KAMU GRUBU)

    ÇAMARDI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    EVREŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

    KEÇİKALESİ BELEDİYESİ

    BATMAN ÜNİVERSİTESİİDARİ VE MALİ İŞL.DAİRE BŞK.

    TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    TCDD TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    10 kamu kurumu bünyesine yapılan personel alımlarına baktığımızda toplamda 43 kadroya alım yapıldığına yer verildi. İşte alım yapılan kadrolar:

    Elektrikçi (Genel)
    Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni
    Kamyon Şoförü
    Kimya Laboratuvarı Görevlisi
    İnşaat Teknolojisi Teknisyeni
    İş Makineleri Operatörü
    Laborant (Gıda)
    İş Makineleri Operatörü
    Aşçı


    Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
    Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
    Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı
    Gemici
    Marangoz
    Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni
    Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
    Laboratuvar Temizlik İşçisi
    Temizlik Görevlisi
    Sıhhi Tesisatçı
    Sıhhi Tesisatçı
    Otomotiv Elektrikçisi
    Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)
    Tarım İşçisi-Kırma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği)
    Tesviyeci


    Makine Montaj İşçisi
    Büro Memuru (Genel)
    İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı
    Nezaretçi Ve Ustabaşı (Makine Ve Metal Mamuller İmalatı)
    İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı
    Vinç Operatörü
    İnşaat Mühendisi
    Bilgisayar Mühendisi
    Avukat
    Metal İşleri Teknisyeni
    Ambar/Depo Görevlisi
    Marangoz
    Büro İşçisi
    Beden İşçisi (Temizlik)
    Güvenlik Görevlisi
    Çöp Kamyonu Sürücüsü
    Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)
    Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
    Hasta Bakımı Teknisyeni

    BAŞVURU ADIMLARI

    İlana başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR üzerinden başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuruda bulunmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir.

    esube.iskur.gov.tr

    Linki kopyalayın ve yeni sekmede açın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARI kısmına tıklayın. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak. Bu ekranda İŞYERİ TÜRÜ yazan kısımda KAMU seçeneğini işaretleyip ARA butonuna tıklayın.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Memurlar 3300-4000 lira maaşla: Onlarca kadroya yüzlerce kamu personeli alımı yapılıyor