Şehir hastaneleri sınavsız en az lise mezunu personel alımı yapıyor. Farklı illerde şehir hastaneleri bünyesine 1 kadroya en az lise , diğer kadrolara lisans ve ön lisans mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
ALIM YAPILAN KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI
Şehir hastanelerine yapılan personel alımlarının başvuru bilgileri şu şekilde:
Güvenlik Sorumlusu
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
Tercihen 5188 kimlik kartına sahip,
Güvenlik sektöründe en az 5 yıl tecrübeli,
Tercihen hastane deneyimi olan,
Yangın Sistemleri ve Elektronik kamera sistemlerinde bilgi sahibi ,
Ofis programlarını iyi derecede kullanabilen,
İstanbul'da ikamet eden veya edebilecek,
Başvuru sayfası:
https://www.kariyer.net/is-ilani/iss-turkiye-guvenlik-sorumlusu-2544487
Laboratuvar Teknikeri
Başakşehir Şehir Hastanesi'nde görev yapmak üzere ;
Üniversitelerin Tıbbi Laboratuvar bölümlerinden mezun,
Laboratuvar alanında en az 1 yıl tecrübeli,
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen, vardiya ile çalışabilecek,
Organizasyon ve koordinasyon becerisi gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,
İstanbul ilinde ikamet eden adaylar.
Başvuru sayfası
https://www.kariyer.net/is-ilani/roche-diagnostics-turkey-a-s-laboratuvar-teknikeri-2606104