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    • 23.08.2020 18:11
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    Hastanelere en personel alımları üzerinden devam ediyor

    ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, hemşire, sekreter, hasta danışmanı, yaşlı bakımı elemanı, temizlik personeli, klinik destek elemanı, hasta kayıt kabul görevlisi kadrolarına yapılan personel alımlarında başvuru bilgileri aşağıda bulunmakta. İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları izleyerek başvurusunu internet üzerinden, resmi internet adresinden yapması gerekmektedir.

    En az ilkokul mezunu ambulans şoförü, ATT, sekreter, temizlik personeli alımı...

    Hastanelere en az ilkokul mezunu personel alımları İŞKUR üzerinden resmi web sayfası üzerinden devam ediyor. Bu bağlamda
    en az ilkokul mezunu olmak şartı ile hastanelere personel alımı yapılacağı açıklandı. ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, sekreter, hasta danışmanı, yaşlı bakımı elemanı, temizlik personeli, klinik destek elemanı, hasta kayıt kabul görevlisi kadrolarına yapılan personel alımlarında başvuru bilgileri aşağıda bulunmakta.

    BİR ÇOK ŞEHİRDE HASTANELERE İŞÇİ VE PERSONEL ALIMI

    İŞKUR üzerinden yayınlanan duyurularda en az ilkokul mezunu olmak şartı ile hastanelere personel alımı yapılacağı açıklandı. ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, hemşire, sekreter, hasta danışmanı, yaşlı bakımı elemanı, temizlik personeli, klinik destek elemanı, hasta kayıt kabul görevlisi kadrolarına yapılan personel alımlarında başvuru bilgileri aşağıda bulunmakta

    İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri

    ATT ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

    SEKRETER ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

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    Haberler Memurlar Hastanelere en az ilkokul mezunu personel alımları İŞKUR üzerinden devam ediyor
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