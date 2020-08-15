Hastanelere en az ilkokul mezunu personel alımları İŞKUR üzerinden resmi web sayfası üzerinden devam ediyor. Bu bağlamda

en az ilkokul mezunu olmak şartı ile hastanelere personel alımı yapılacağı açıklandı. ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, sekreter, hasta danışmanı, yaşlı bakımı elemanı, temizlik personeli, klinik destek elemanı, hasta kayıt kabul görevlisi kadrolarına yapılan personel alımlarında başvuru bilgileri aşağıda bulunmakta.