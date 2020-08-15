Hastanelere en az ilkokul mezunu personel alımları İŞKUR üzerinden resmi web sayfası üzerinden devam ediyor. Bu bağlamda
en az ilkokul mezunu olmak şartı ile hastanelere personel alımı yapılacağı açıklandı. ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, sekreter, hasta danışmanı, yaşlı bakımı elemanı, temizlik personeli, klinik destek elemanı, hasta kayıt kabul görevlisi kadrolarına yapılan personel alımlarında başvuru bilgileri aşağıda bulunmakta.
BİR ÇOK ŞEHİRDE HASTANELERE İŞÇİ VE PERSONEL ALIMI
İŞKUR üzerinden yayınlanan duyurularda en az ilkokul mezunu olmak şartı ile hastanelere personel alımı yapılacağı açıklandı. ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, hemşire, sekreter, hasta danışmanı, yaşlı bakımı elemanı, temizlik personeli, klinik destek elemanı, hasta kayıt kabul görevlisi kadrolarına yapılan personel alımlarında başvuru bilgileri aşağıda bulunmakta
İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri