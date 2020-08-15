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    • 16.08.2020 09:06
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    • 23.08.2020 15:46
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    belediye memuru alımı için yoğun ilgi

    Belediye memuru ve belediye işçisi alımı için ilan yayımlayan belediyelerin yayımladıkları alım ilanlarına başvuru yapacak adaylardan talep edilen başvuru koşullarını ana başlıkları ile paylaşıyoruz. Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir.

    4000 TL maaşla ikamet şartsız belediye memuru alımı

    Belediyelere 4.000 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuruları devam ediyor. Belediyelere yapılacak çok sayıda personel alımının aynı zamanda pek çok kadro için yapılacağı belirtildi. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır.

    İKAMET ŞARTI YOK

    İlana başvuru yapacak adaylarda ikamet şartının aranmadığı, zabıta ve itfaiye eri kadrolarına başvurunun şahsen olacağına yer verildi. Diğer kadrolar için elektronik ortamda başvuru ya da posta yolu ile başvuru yapılacak.

    BELEDİYE GÜNCEL PERSONEL ALIMLARI

    Burdur Kızılkaya Belediyesi Per. Ltd. Şti. 16.08.2020 TIKLA BAŞVUR

    İzmir Ödemiş Belediyesi Per. Ltd. Şti. 17.08.2020 TIKLA BAŞVUR

    Çanakkale Kalkım Belediyesi Tur.Sos.ve Tem.Hiz.Taş.İnş.Gıda San.Tic. Ltd. Şti. 17.08.2020 TIKLA BAŞVUR

    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş. 22.08.2020 TIKLA BAŞVUR

    Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi Per. Ltd. Şti. 17.08.2020 TIKLA BAŞVUR

    Şırnak Belediyesi Personel A.Ş. 15.08.2020

    Çorum Oğuzlar Belediye Başkanlığı Personel Ltd. Şti.17.08.2020

    Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 16.08.2020

    Niğde Çukurkuyu Belediyesi Personel Ltd. Şti. 17.08.2020

    Şırnak Fındık Belediyesi Personel Ltd. Şti. 17.08.2020

    Çorum İskilip Belediyesi Personel Ltd. Şti. 17.08.2020

    Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 19.08.2020

    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş. 23.08.2020

    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş. 24.08.2020

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    İki ilana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel koşulları taşıması gerekmektedir:

    a) Türk vatandaşı olmak,

    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

    d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

    f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
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