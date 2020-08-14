3000-4000 TL maaşla büro memuru, güvenlik görevlisi, işçi alımı yapılıyor

Güncel İŞKUR ilanları araştırılıyor. İŞKUR üzerinden farklı illerde yer alan üniversitelere alımlar yapılıyor. Özellikle büro memuru, güvenlik görevlisi ve işçi alımı için adaylar araştırmalar yapıyor. İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.