3000-4000 TL maaşla büro memuru, güvenlik görevlisi, işçi alımı yapılıyor

Güncel İŞKUR ilanları araştırılıyor. İŞKUR üzerinden farklı illerde yer alan üniversitelere alımlar yapılıyor. Özellikle büro memuru, güvenlik görevlisi ve işçi alımı için adaylar araştırmalar yapıyor. İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.
İşte güncel İŞKUR ilanları...
İşte güncel İŞKUR ilanları...
İşte güncel İŞKUR ilanları...
İşte güncel İŞKUR ilanları...
İşte güncel İŞKUR ilanları...
ALIM YAPILAN KADROLAR
Üniversitelere yapılan personel alımında kadrolar şu şekilde:
Büro Memuru (Genel)
Hemşire
Acil Tıp Teknisyeni
Bahçıvan
Güvenlik Görevlisi
Temizlik Görevlisi
Kaynak Operatörü
Ahşap Mobilya İmalat Ustası
İnşaat Boyacısı/Boyacı
Sıvacı
Duvarcı(Taş Duvarcı-İnşaat)
Garson (Servis Elemanı)
Aşçı
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
Bilgisayar Mühendisi
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