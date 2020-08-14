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    • 15.08.2020 08:46
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    • 23.08.2020 09:30
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    3000-4000 TL maaşla , , işçi alımı yapılıyor

    kayıt nasıl yapılır milyonlarca vatandaşın en fazla merak ettiği sorulardan birisidir. Artan işsizlik oranları ile birlikte yeni iş arayanların sayısının çoğalması İŞKUR kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığının daha fazla sorgulanmasına neden oluyor.

    3000-4000 TL maaşla büro memuru, güvenlik görevlisi, işçi alımı yapılıyor

    Güncel İŞKUR ilanları araştırılıyor. İŞKUR üzerinden farklı illerde yer alan üniversitelere alımlar yapılıyor. Özellikle büro memuru, güvenlik görevlisi ve işçi alımı için adaylar araştırmalar yapıyor. İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.

    İşte güncel İŞKUR ilanları...

    İşte güncel İŞKUR ilanları...

    İşte güncel İŞKUR ilanları...

    İşte güncel İŞKUR ilanları...

    İşte güncel İŞKUR ilanları...

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    Üniversitelere yapılan personel alımında kadrolar şu şekilde:

    Büro Memuru (Genel)

    Hemşire

    Acil Tıp Teknisyeni

    Bahçıvan

    Güvenlik Görevlisi

    Temizlik Görevlisi

    Kaynak Operatörü

    Ahşap Mobilya İmalat Ustası

    İnşaat Boyacısı/Boyacı

    Sıvacı

    Duvarcı(Taş Duvarcı-İnşaat)

    Garson (Servis Elemanı)

    Aşçı

    Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

    Bilgisayar Mühendisi

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