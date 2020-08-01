Ağustos ayı kamuya memur personel ve işçi alımı tüm ilanlar 2020

Yaş Şartı: Adayların 18 yaşını tamlamış olmaları ve 35 yaşını doldurmamış olmak şartı ile alım yapmaktadırlar. yaş şartları gennelikle ilanın yayımlandığı tarihten veya son başvuru gününe göre hesaplanmaktadırlar.

YDS Şartı: Bazı kamu kurumları adaylardan alımı yapılacak alan için ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dİl Sınavından ingilizce veya diğer dillerden puan almış olmak şartı arıyorlar. YDS şartı her ilan için geçerli olmayıp buna ilanın detaylarından ulaşabilirsiniz.

AĞUSTOS AYI MEMUR PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI

Demirözü Belediyesi

KPSS Niteliği: KPSS 60

Alım Sayısı: 1

Son Başvuru Tarihi: 25/08/20

Cizre Belediyesi

KPSS Niteliği: KPSS 65

Alım Sayısı: 20

Son Başvuru Tarihi: 31/08/20

Erciyes Üniversitesi

KPSS Niteliği: KPSS 60

Alım Sayısı: 269

Son Başvuru Tarihi: 31/07/20

Gazi Üniversitesi

KPSS Niteliği: KPSS 60