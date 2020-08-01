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    • 02.08.2020 09:53
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    • 09.08.2020 10:31
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    Ağustos ayı kamuya memur personel ve işçi alımı tüm ilanlar 2020

    Ağustos ayı ile birlikte bir çok bakanlık ve kamu kurumu binlerce memur personel alıyor. Alımlar ile ve KPSS siz olarak yapılıyor. Bazı kamu kurum veya kamu kuruluşları alımlarında adaylardan Seçme Sınavı şartı aramaksızın alım yapmaktadırlar. Bunlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

    Ağustos ayı kamuya memur personel ve işçi alımı tüm ilanlar 2020

    Ağustos ayında binlerce personel işe alınacak. Kamu için personel alacak olan kurumlar özel olarak belirtilen nitelikleri ise taşımak zorundadırlar. Kamuya Kamu Personeli alım ilanına başvuru yapacak adaylar kurumların belirlediği özel nitelikleri taşımak zorundadırlar. Hem Genel Hemde özel şartları taşıyan adaylar başvuru yapabilir. Peki KPSS'li KPSS şartsız sınavsız kamuya memur personel alım başvuru şartları nedir?

    ADAYLARDAN ARANAN ÖZEL NİTELİKLER:

    Kamuya Kamu Personeli alım ilanına başvuru yapacak adaylar kurumların belirlediği özel nitelikleri taşımak zorundadırlar. Hem Genel Hemde özel şartları taşıyan adaylar başvuru yapabilir. Buna göre adaylardan özel olarak, Eğitim, Yaş, KPSS ( aranıyorsa ), YDS ( aranıyorsa ), tecrübe şartı gibi nitelikler aranmaktadır.

    Yaş Şartı: Adayların 18 yaşını tamlamış olmaları ve 35 yaşını doldurmamış olmak şartı ile alım yapmaktadırlar. yaş şartları gennelikle ilanın yayımlandığı tarihten veya son başvuru gününe göre hesaplanmaktadırlar.

    YDS Şartı: Bazı kamu kurumları adaylardan alımı yapılacak alan için ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dİl Sınavından ingilizce veya diğer dillerden puan almış olmak şartı arıyorlar. YDS şartı her ilan için geçerli olmayıp buna ilanın detaylarından ulaşabilirsiniz.

    AĞUSTOS AYI MEMUR PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI

    Demirözü Belediyesi

    KPSS Niteliği: KPSS 60

    Alım Sayısı: 1

    Son Başvuru Tarihi: 25/08/20

    Cizre Belediyesi

    KPSS Niteliği: KPSS 65

    Alım Sayısı: 20

    Son Başvuru Tarihi: 31/08/20

    Erciyes Üniversitesi

    KPSS Niteliği: KPSS 60

    Alım Sayısı: 269

    Son Başvuru Tarihi: 31/07/20

    Gazi Üniversitesi

    KPSS Niteliği: KPSS 60

    ASELSAN

    62 Kamu Kurumu

    Alım Sayısı: 7235

    Zara Belediyesi

    KPSS 55

    Alım Sayısı:1

    Son Başvuru Tarihi: 07/08/20

    İstanbul Sultangazi Belediyesi

    KPSS 60

    Alım Sayısı:15

    Son Başvuru Tarihi: 10/08/20

    Doğaka ve FKA

    Alım Sayısı:10

    Son Başvuru Tarihi: 10/08/20

    Jandarma

    KPSS Niteliği: Yok

    Alım Sayısı:1300

    Son Başvuru Tarihi: 03/08/20

    KVKK

    KPSS Niteliği: Var

    Alım Sayısı: 24

    Son Başvuru Tarihi: 14/08/20

    MSB ( Sözleşmeli Er )

    KPSS Niteliği: Yok

    Hayrabolu Belediyesi

    KPSS Niteliği: KPSS 60

    Alım Sayısı: 1

    Son Başvuru Tarihi: 07/08/20

    Yenikent Belediyesi

    KPSS Niteliği: KPSS 55

    Alım Sayısı: 9

    Son Başvuru Tarihi: 07/08/20

    Karatay Belediyesi

    KPSS Niteliği: Var

    Alım Sayısı: 15

    Son Başvuru Tarihi: 14/08/20

    Gebze Belediyesi

    KPSS Niteliği: KPSS 65

    Alım Sayısı: 45

    Son Başvuru Tarihi: 09/09/20

    Gazipaşa Belediyesi

    KPSS Niteliği: KPSS 60

    Alım Sayısı: 10

    Son Başvuru Tarihi: 21/08/20

    Eyüpsultan Belediyesi

    KPSS Niteliği: Var

    Alım Sayısı: 25

    Son Başvuru Tarihi: 21/08/20

    Yıldırım Belediyesi

    KPSS Niteliği: Var

    Alım Sayısı: 30

    Son Başvuru Tarihi: 28/08/20

    JSGA

    KPSS Niteliği: Yok

    Alım Sayısı: 5

    Son Başvuru Tarihi: 10/08/20

    TÜRKPATENT

    KPSS Niteliği: Var

    Alım Sayısı: 120

    Son Başvuru Tarihi: 09/08/20

    Kültür ve Turizm Bakanlığı

    KPSS Niteliği: Yok

    Alım Sayısı: 19

    Son Başvuru Tarihi: 04/08/20

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