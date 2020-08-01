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    • 09.08.2020 14:18
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    - ve market mağazalarında çalışacak yeni personel alımları yapacağını duyurdu

    - ve marketleri personel alım ilanları yayında. BİM -A101 ve ŞOK genelinde binlerce şubesi olan ve yüzbinlerce personeli eden marketler arasında. BİM -A101 ve ŞOK mağazalarında çalışacak yeni personel alımları yapacağını duyurdu.

    2020 BİM-A101 ve ŞOK -3.250 TL maaşla personel arıyor!

    BİM-A101 ve ŞOK market için peş peşe personel alım ilanları yayımlanıyor. BİM-A101 ve ŞOK marketleri, mağaza ve şubelerinde çalışacak personel alım ilanlarını yayınladı. Türkiye genelinde binlerce mağazası bulunan ve onbinlerce kişiyi istihdam eden her iki market de mağazalarında reyon görevlisi, beden işçisi, mağaza müdürü market görevlisi olarak çalışacak personeller arıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    BİM-A101 VE ŞOK İNTERNETTE YAYIMLANDI

    BİM -A101 ve ŞOK marketleri bir kariyer sayfası üzerinden ve kendi resmi internet adresleri üzerinden personel alımı yapacağını kamuoyuna duyurdu.

    BİM MARKET PERSONEL ALIM İLANLARI

    ŞOK MARKET PERSONEL ALIM İLANLARI

    ŞOK MARKET PERSONEL ALIM İLANLARI

    ŞOK MARKET PERSONEL ALIM İLANLARI

    A101 MARKET PERSONEL ALIM İLANLARI

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    BİM-A101 ve ŞOK market tarafından yayımlanan ilanlarda boş pozisyonlara şu şekilde yer verildi:

    Kasa Reyon Personeli

    Bölge Taze Gıda Personeli

    Kasa Reyon Personeli

    Kozmetik Personeli

    Meyve-Sebze Personeli

    Unlu Mamüller Personeli

    Et-Şarküteri Personeli

    Satış Elemanı

    Kasiyer

    Beden işçisi

    Reyon görevlisi,

    Perakende satış temsilcisi,

    Ambar/Depo görevlisi,

    Satış danışmanı

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    Marketlere yapılan personel alımında başvuru genel şartlarına şu şekilde yer verildi:

    - TC vatandaşı olmak,

    - En az ilkokul mezunu ,

    - Perakende mağazacılık sektöründe çalışabilecek , kariyer hedefi olan.

    - Erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış ,

    - Takım çalışmasına uyum sağlayabilecek,

    - Müşterilere karşı güleryüzlü olacak

    - Dinamik, dikkatli ve sorumluluk sahibi,

    - Müşterileri talepleri doğrultusunda bölümünde etkili hizmeti sunabilen,

    - Temizlik ve hijyen kuralları konusunda titiz,

    - Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen,

    - İletişim yeteneği güçlü, ikna kabiliyeti yüksek,

    - Müşteri memnuniyetini ön planda tutacak, pratik, güler yüzlü,

    - Ekip ile birlikte mağazanın satış hedeflerini gerçekleştirecek, motivasyonu yüksek olmak.

    BİM VE A101 BAŞVURU

    Bim ile A101 'in personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki sayfalara gitmesi gerekmektedir.

    https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx

    Bim personel alımına başvuru yapmak için yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada başvuru formunu doldurarak müracaatınızı yapın.

    https://www.a101.com.tr/kariyer

    A101 personel alımına başvuru yapmak için de yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan ekranda iş başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak başvurunuzu tamamlayın.

    Başvuru formları değerlendirme aşamasına alınır ve şartlara uyan adaylar , iş görüşmesine çağrılır.

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