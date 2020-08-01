BİM-A101 ve ŞOK market için peş peşe personel alım ilanları yayımlanıyor. BİM-A101 ve ŞOK marketleri, mağaza ve şubelerinde çalışacak personel alım ilanlarını yayınladı. Türkiye genelinde binlerce mağazası bulunan ve onbinlerce kişiyi istihdam eden her iki market de mağazalarında reyon görevlisi, beden işçisi, mağaza müdürü market görevlisi olarak çalışacak personeller arıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de