PROGRAMA KATILAN ÖĞRENCİLER NE KADAR ÖDEME ALIR?

Üniversite öğrencileri programa katılım sağladıkları her gün için ortalama 71 TL ödeme almaktadır. Günlük çalışma süresi 8 saattir. Bu sürenin 7,5 saati çalışma ve yarım saati de mola süresidir. Haftalık çalışma süresi ise 3 gündür. Böylelikle öğrenci haftada 210 TL gibi bir miktar ödeme almaktadır. Söz konusu ödemeler ise had edişlere ilişkin belgeleri ve maaş bordrosunu katılım sağlanan ayı izleyen ayın yedinci gününe kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne teslim eder. Kurum bu belgelerin tesliminden itibaren yedi gün içerisinde araştırmaları tamamlayarak oluşan giderleri yüklenicinin hesabına aktarır.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMINA MÜRACAAT KOŞULLARI NELERDİR?

Üniversite öğrencilerinin yaz tatillerinde para kazanabilmesi için başlatılmış olan İŞKUR Sosyal Çalışma Programı'nın müracaat koşulları aşağıdaki gibidir: Temel olarak doğanın korunması, kültürel mirasın korunup tanıtılması, kütüphanelerin bakımı, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal bağlamda desteklenmesi görevlerinde alımlar yapılmaktadır. Açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri programa katılabilir. Başvuruda bulunacak olan öğrencinin aktif bir lisans ya da önlisans kaydının olması gerekmektedir. Vakıf ya da devlet farketmeksizin bütün öğrenciler müracaatta bulunabilecek. Söz konusu çalışma programında "ilköğretim öğrencilerine İngilizce dersi vermek" gibi bir programa iyi derecede İngilizce bilenlerin katılmı beklenecek. "Endemik bitki türlerinin araştırılması" gibi bir programda ise doğa koşullarında güneş, toz yahut polen gibi etmenlere alerjisi olan kişilerin ise katılmaması beklenmekte.