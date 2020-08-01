TYP okullara güvelik alımı başvurusu tarihi belli oluyor. Geçtiğimiz sene Toplum Yararına Programı kapsamında 60 bin kişi istihdam edildi. 2020 - 2021 Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullara yapılacak alımlara ilişkin karar ise büyük bir merakla bekleniyor. Buna göre İŞKUR aracılığı ile özel güvenlik alımı için başvuru süreci, Burada önemli olan nokta pandemi süreci olacağı için bakanlık sürecin etkilerini değerlendirmek adına ilanları okulların açılmasına yakın bir tarihte yayımlayabilir. TYP ekranında yere alan uygulama alanından 'MEB Güvenlik' seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak öğrenebilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?
Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir. Bunun akabinde her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan ÖGG sınavına katılıp başarılı olmalısınız. Bu sınav her sene 6 kez yapılmaktadır ve başarılı sayılmak için de en az 60 puan almanız gerekmektedir. Şayet ilk girişinizde sınavı kazanamadıysanız da birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcı ödenerek katılınabilir. Öncelikle silahlı ve silahsız olmak üzere iki çeşit özel güvenlikçi bulunmaktadır. Bu ikisi için de aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır.
Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür.
Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAÇ TL MAAŞ ALIR?
Son zamanlarda en çok merak edilenler arasında özel güvenlik görevlilerinin aldıkları maaş 2019 yılında kaç TL oldu sorunun yanıtıdır. Özel güvenlik görevlilerinin almış oldukları maaş silahlı ve silahsız olmak üzere değişkenlik gösterir. Silahsız güvenlik görevlileri genel itibariyle asgari ücret arasında maaş alabiliyorken, silahlı özel güvenlik görevlileri ise 2500 TL ile 3500 TL arasında değişen miktarlarda maaş alabilirler.
İŞKUR-TYP İLANLARINA BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye İş Kurumu resmi sitesinden yayımladığı duyurusunda Toplum Yararına Program TYP kapsamında iş ilanı başvurusunda bulunacak olan vatandaşların aşağıda yer alan koşulları tamamen sağlamalarını talep ediyor.
* Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
* 18 yaşını tamamlamış olmak,
* Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
* Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)