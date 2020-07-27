Reyon personelinden kasaya, beden işçisinden depo görevlisine kadar birçok alanda ilan yayınlayan marketler zinciri, kriterleri karşılayan adaylarla iletişime geçerek işe giriş sürecini başlatıyor. BİM, A101 ve ŞOK resmi internet siteleri üzerinden alım yapılacak pozisyonları ve başvuru ekranını paylaşıyor. Peki başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?
BİM A101 ŞOK ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR!
BİM, A101 ve ŞOK resmi internet siteleri üzerinden alım yapılacak pozisyonları ve başvuru ekranını paylaşıyor. İşte personel alımı yapılacak boş kadrolar;
- Kasa reyon personeli,
- Kasiyer,
- Satış elemanı,
- Kozmetik personeli,
- Meyve ve sebze personeli,
- Bölge taze gıda personeli,
- Reyon görevlisi,
- Beden işçisi,
- Depo görevlisi/Ambar görevlisi,
- Satış danışmanı,
A101 personel alımında kadrolar şu şekilde:
Bim personel alımında kadro dağılımı şu şekilde:
Bim personel alımında kadro dağılımı şu şekilde:
Şok marketler personel alımı kadroları şu şekilde:
A101 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
BİM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
ŞOK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ