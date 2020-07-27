Reyon personelinden kasaya, beden işçisinden depo görevlisine kadar birçok alanda ilan yayınlayan marketler zinciri, kriterleri karşılayan adaylarla iletişime geçerek işe giriş sürecini başlatıyor. BİM, A101 ve ŞOK resmi internet siteleri üzerinden alım yapılacak pozisyonları ve başvuru ekranını paylaşıyor. Peki başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?

BİM A101 ŞOK ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR!

BİM, A101 ve ŞOK resmi internet siteleri üzerinden alım yapılacak pozisyonları ve başvuru ekranını paylaşıyor. İşte personel alımı yapılacak boş kadrolar;

- Kasa reyon personeli,

- Kasiyer,

- Satış elemanı,

- Kozmetik personeli,

- Meyve ve sebze personeli,

- Bölge taze gıda personeli,

- Reyon görevlisi,

- Beden işçisi,

- Depo görevlisi/Ambar görevlisi,

- Satış danışmanı,