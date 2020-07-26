Şoför, Güvenlik Görevlisi, Çağrı Merkezi Personel alım başvuru şartları açıklaması İŞKUR tarafından yapıldı. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KAMYON ŞOFÖRÜ ALIMI
KAMYON ŞOFÖRÜ ALIMI
GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI
ÇAĞRI PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Çağrı Merkezi Operatörü Kimdir?
Çağrı merkezi operatörü, telefon çağrıları aracılığıyla müşterilerden gelen sorulara yanıt vermek, şikayetleri yönetmek ve müşteri hizmetleri sorunlarını giderme konusundan sorumludur.
Çağrı Merkezi Operatörünün Sorumlulukları Nelerdir?
Gelen çağrıları yanıtlamak ve müşteri e-postalarına cevap vermek,
Müşterilere ürün ve servis bilgisi sağlamak,
Müşteri şikayetlerini yönetmek ve çözümünü sağlamak,
Sinirli müşterileri sakinleştirmek ve sorunların düzgün bir şekilde ele alındığından emin olmak,
Müşteri sorunlarının kolayca çözülmesini sağlamak için müşteri profili oluşturmak ve güncellemek,
Müşterinin daha önce benzer bir sorunla karşılaşıp karşılaşmadığını bilmek ve buna göre en iyi eylem yolunu belirlemek için sorunu ele almadan önce müşteri profilini incelemek,
Müşterilerin siparişlerini işleme koymak ve kredi kartı ödeme bilgilerini sisteme girmek,
Müşterilere, şirket ürün ve hizmetlerine ilişkin tavsiye ve önerilerde bulunmak,
Çalışır durumda olduklarını doğrulamak için iş ekipmanını incelemek ve arıza durumunda teknisyenleri bilgilendirmek,
Müşteri çağrılarını ele alırken firma standart ve prosedürlerini takip etmek,
İş beceri ve bilgisini geliştirmek için atölye, seminer ve konferanslara katılmak.
Başvuru Şekli
İlgili ilanlara başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR üzerinden online olarak başvurularını gerçekleştirmesi mümkün olmakla birlikte https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=10436 adresinden illere göre ya da eğitim düzeyine göre arama yapması, ilana gelerek online başvuruda bulunması gerekir. Ayrıca ilanlarda yer alan özel ilan şartları da tıkladıktan sonra görülebilmektedir.
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ