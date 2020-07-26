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    • 03.08.2020 12:29
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    market 2.500 - 3000 TL maaşla alım yapacak! İşte şartlar

    'de çalışmak isteyen vatandaşlar şimdi işçi alımı ilanları hakkında detayları öğrenmek istiyor. Peki, BİM personel alımı ilanlarına başvuru nasıl yapılır? BİM personel alımı na dair tüm detaylara resmi kariyer sayfası üzerinden yayınladığı ilanlarla duyuruyor. Her geçen gün yeni ilan yayınlayan BİM ( A.Ş.), birçok alanda personel alımına geneli devam ediyor.

    BİM market 2.500 - 3000 TL maaşla alım yapacak!

    Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden birisi olan BİM çeşitli iş kadroları için personel istihdamı sağlıyor. Mağaza elemanı, perakende satış elemanı, mağaza mal kabul personeli, taze gıda personeli, kasa reyon personeli gibi çeşitli kadrolara eleman alan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.ilanlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

    BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

    HIZLI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

    BİM İLAN SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    BİM 2020 PERSONEL ALIMI BOŞ KADROLAR

    BİM personel alımı başvuru şartlarına dair tüm detaylara resmi kariyer sayfası üzerinden yayınladığı ilanlarla duyuruyor. Her geçen gün yeni ilan yayınlayan BİM (Birleşik Mağazalar A.Ş.), birçok alanda personel alımına Türkiye geneli devam ediyor.

    BİM personel alımı yapılan boş kadrolar şöyle:

    - Depo personeli
    - Meyve Sebze Hal Satın alma Sorumlusu
    - Sipariş ve Stok Yönetimi Yetkilisi
    - Satın Alma Asistanı
    - Ihtiyaç (Kategori) Asistanı
    - Kasa ve Reyon personeli
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