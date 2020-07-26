Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden birisi olan BİM çeşitli iş kadroları için personel istihdamı sağlıyor. Mağaza elemanı, perakende satış elemanı, mağaza mal kabul personeli, taze gıda personeli, kasa reyon personeli gibi çeşitli kadrolara eleman alan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.ilanlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BİM PERSONEL ALIM İLANLARI
BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
BİM 2020 PERSONEL ALIMI BOŞ KADROLAR
BİM personel alımı başvuru şartlarına dair tüm detaylara resmi kariyer sayfası üzerinden yayınladığı ilanlarla duyuruyor. Her geçen gün yeni ilan yayınlayan BİM (Birleşik Mağazalar A.Ş.), birçok alanda personel alımına Türkiye geneli devam ediyor.
BİM personel alımı yapılan boş kadrolar şöyle:
- Depo personeli
- Meyve Sebze Hal Satın alma Sorumlusu
- Sipariş ve Stok Yönetimi Yetkilisi
- Satın Alma Asistanı
- Ihtiyaç (Kategori) Asistanı
- Kasa ve Reyon personeli