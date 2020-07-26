Hastanelere en az ilkokul mezunu olmak şartı ile personel ve işçi alımları yapımakta. İŞKUR üzerinden yayınlanan duyurularda en az ilkokul mezunu olmak şartı ile hastanelere personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de