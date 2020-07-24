Başvuru tarihleri nedir?

23 Temmuz tarihi ile 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında ÖSYM resmi internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri Sistemi aracılığıyla başvurular yapılabilecek. Tercih ücreti 20 TL olarak açıklandı. Tercih ücretleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi ile anlaşmalı bankalardan yapılabilecektir.

Devlet memurları ne iş yaparlar?

Memurların yapmış oldukları işler yani görevleri çalıştıkları kuruma göre farklılık göstermektedir. Çoğu memur masa başı dediğimiz işlerde görev alsa da, çok sayıda memur da sahada görev alabilir. Yani memurların yapmış oldukları işlerden bahsedebilmemiz için hangi kurumda ve hangi kadro pozisyonda çalıştığına bakmak gerekmektedir.