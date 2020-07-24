Mülakat olmadan yapılacak olan Merkezi atamalarda toplam ayrılan kadro sayısı 2582 olarak açıklandı. Tercih işlemleri 23 Temmuz 2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilebilecek. ÖSYM tercih kılavuzu son dakika gelişmesi olarak açıklandı.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA PERSONEL ALIMI;
Bu alımlardan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na Önlisans ve Lisans mezunu toplam 1400 memur alımı detaylarını aktarmak istiyoruz. SGK'nın Türkiye genelindeki müdürlüklerine memur kadrosunda ve Avukat kadrosunda gerçekleştirilecek merkezi alımlarda başvuru şartları ve nitelik kodlarına şu şekilde açıklandı.
Lisans mezunu adaylar arasından; 4429, 4421,4419, 4463, 4453,7005,73061, 4459,4169, 7205 lisans kodlarına sahip olmak önlisans mezunlarının 3004 nitelik koduna sahip olmak gerekmektedir.
NİTELİK KODLARI;
3004 nitelik kodu: Sosyal Güvenlik önlisans programından mezun olmak.
4429 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi lisans programından mezun olmak.
4421 Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat lisans programlarının birinden mezun olmak
4419 Hukuk lisans programından mezun olmak.
4463 Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik lisans programından mezun olmak.
4453 Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
Başvuru tarihleri nedir?
23 Temmuz tarihi ile 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında ÖSYM resmi internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri Sistemi aracılığıyla başvurular yapılabilecek. Tercih ücreti 20 TL olarak açıklandı. Tercih ücretleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi ile anlaşmalı bankalardan yapılabilecektir.
Devlet memurları ne iş yaparlar?
Memurların yapmış oldukları işler yani görevleri çalıştıkları kuruma göre farklılık göstermektedir. Çoğu memur masa başı dediğimiz işlerde görev alsa da, çok sayıda memur da sahada görev alabilir. Yani memurların yapmış oldukları işlerden bahsedebilmemiz için hangi kurumda ve hangi kadro pozisyonda çalıştığına bakmak gerekmektedir.