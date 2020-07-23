6269 M.E.B.'Dan Onaylı Giysi Tasarımcılığı Sertifikası Sahibi Olmak

6271 M.E.B.'Dan Onaylı Grafik Sertifikası Sahibi Olmak

6273 M.E.B.'Dan Onaylı Güzel Sanatlar Bilgisayarlı Meslek Sertifikası Sahibi Olmak

6275 M.E.B.'Dan Onaylı Haberleşme Cihazları Bakım Ve Onarım Sertifikası Sahibi Olmak

6277 M.E.B.'Dan Onaylı Halıcılık Sertifikası Sahibi Olmak

6279 M.E.B.'Dan Onaylı Hava Alanı Yolcu Hizmetleri(Yer Hostesliği) Serti. Sahibi Olmak

6281 M.E.B.'Dan Onaylı Hava Yolları Biletleme Programı Sertifikası Sahibi Olmak

6283 M.E.B.'Dan Onaylı Heykel Sertifikası Sahibi Olmak

6285 M.E.B.'Dan Onaylı Hosteslik Sertifikası Sahibi Olmak

6287 M.E.B.'Dan Onaylı İngilizce Ağırlıklı Turi. İşl. Ve Otel Yön. Serti. Sahibi Olmak

6289 M.E.B.'Dan Onaylı İngilizce Temel İşletme ,Bilgisayar Ve Turizm Serti. Sahibi Olmak

6291 M.E.B.'Dan Onaylı Isıtma Ve İklimlendirme Sertifikası Sahibi Olmak

6293 M.E.B.'Dan Onaylı İş Makinası Kullanma Sertifikası Sahibi Olmak

6295 M.E.B.'Dan Onaylı Kalıpçılık Sertifikası Sahibi Olmak

6297 M.E.B.'Dan Onaylı Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası Sahibi Olmak

6299 M.E.B.'Dan Onaylı Kaporta Tamirciliği Sertifikası Sahibi Olmak

6301 M.E.B.'Dan Onaylı Karo Ve Fayans Döşeme Sertifikası Sahibi Olmak

6303 M.E.B.'Dan Onaylı Kat Hizmetleri Sertifikası Sahibi Olmak

6305 M.E.B.'Dan Onaylı Kuaförlük Sertifikası Sahibi Olmak

6307 M.E.B.'Dan Onaylı Kuru Temizlemecilik Sertifikası Sahibi Olmak

6309 M.E.B.'Dan Onaylı Liman Ve Kıyı Kaptanlığı Sertifikası Sahibi Olmak

6311 M.E.B.'Dan Onaylı Makyaj Sertifikası Sahibi Olmak

6313 M.E.B.'Dan Onaylı Masa Üstü Yayımcılık Sertifikası Sahibi Olmak

6315 M.E.B.'Dan Onaylı Mekanik Dak.Ve Bilgisayar Daktilografi Sertifikası Sahibi Olmak

6317 M.E.B.'Dan Onaylı Metal İşleri Sertifikası Sahibi Olmak

6319 M.E.B.'Dan Onaylı Mobilya Döşemeciliği Sertifikası Sahibi Olmak

6321 M.E.B.'Dan Onaylı Modelistlik Geliştirme Sertifikası Sahibi Olmak

6323 M.E.B.'Dan Onaylı Motor Bakım Ve Onarım Sertifikası Sahibi Olmak

6325 M.E.B.'Dan Onaylı Muhasebe Sertifikası Sahibi Olmak

6327 M.E.B.'Dan Onaylı Muhasebe Uygulamaları Sertifikası Sahibi Olmak

6329 M.E.B.'Dan Onaylı Mutfak Sertifikası Sahibi Olmak

6331 M.E.B.'Dan Onaylı Otelcilik Ve Turizm Sertifikası Sahibi Olmak

6333 M.E.B.'Dan Onaylı Oto Boyacılığı Sertifikası Sahibi Olmak

6335 M.E.B.'Dan Onaylı Oto Elektrikçilik Sertifikası Sahibi Olmak

6337 M.E.B.'Dan Onaylı Profesyonel Makyaj Sertifikası Sahibi Olmak

6339 M.E.B.'Dan Onaylı Resim Sertifikası Sahibi Olmak

6341 M.E.B.'Dan Onaylı Sac İşleri Sertifikası Sahibi Olmak

6343 M.E.B.'Dan Onaylı Sanayi Tipi Dikiş Makineleri Ve Overlok Mak.Kul. Serti. Sahibi Olmak

6345 M.E.B.'Dan Onaylı Santral Elemanı Yetiştirme Sertifikası Sahibi Olmak

6347 M.E.B.'Dan Onaylı Sekreterlik Sertifikası Sahibi Olmak

6349 M.E.B.'Dan Onaylı Serigrafi Sertifikası Sahibi Olmak

6351 M.E.B.'Dan Onaylı Servis-Bar Sertifikası Sahibi Olmak

6353 M.E.B.'Dan Onaylı Sıhhi Tesisatçılık Sertifikası Sahibi Olmak

6355 M.E.B.'Dan Onaylı Spikerlik Sertifikası Sahibi Olmak

6357 M.E.B.'Dan Onaylı Sıva Badana Ve Boyacılık Sertifikası Sahibi Olmak

6359 M.E.B.'Dan Onaylı Spiker-Sunucu Sertifikası Sahibi Olmak

6361 M.E.B.'Dan Onaylı Stenografi Sertifikası Sahibi Olmak

6363 M.E.B.'Dan Onaylı Stilistlik Sertifikası Sahibi Olmak

6365 M.E.B.'Dan Onaylı Sürveyan Sertifikası Sahibi Olmak

6367 M.E.B.'Dan Onaylı Süs Bitkileri Yetiştirme Ve Bakım Sertifikası Sahibi Olmak

6369 M.E.B.'Dan Onaylı Teknik Resim Sertifikası Sahibi Olmak

6371 M.E.B.'Dan Onaylı Tekstil Sertifikası Sahibi Olmak

6373 M.E.B.'Dan Onaylı Tekstil El Sanatları Sertifikası Sahibi Olmak

6375 M.E.B.'Dan Onaylı Telsiz Zab.Sınırlı Vardiya Zab.İntibak Eğt. Sertifikası Sahibi Olmak

6377 M.E.B.'Dan Onaylı Telsiz Zabitleri Kısıtlı Vardiye Zabitliği Sertifikası Sahibi Olmak

6379 M.E.B.'Dan Onaylı Terzilik Sertifikası Sahibi Olmak

6381 M.E.B.'Dan Onaylı Tesviyecilik Sertifikası Sahibi Olmak

6383 M.E.B.'Dan Onaylı Tur Operatörlüğü Sertifikası Sahibi Olmak

6385 M.E.B.'Dan Onaylı Turist Rehberliği Sertifikası Sahibi Olmak

6387 M.E.B.'Dan Onaylı Uçucu Kabin Memuru Temel Eğitim Programı Sertifikası Sahibi Olmak

6389 M.E.B.'Dan Onaylı Uluslararası Hava Yolları Biletleme Sertifikası Sahibi Olmak

6391 M.E.B.'Dan Onaylı Usta Öğretici Yetiştirme Sertifikası Sahibi Olmak

6393 M.E.B.'Dan Onaylı Uygulamalı Mutfak Sertifikası Sahibi Olmak

6395 M.E.B.'Dan Onaylı Uzakyol Güverte Zabitliği Sertifikası Sahibi Olmak

6397 M.E.B.'Dan Onaylı Yakın Yol Güverte Ve Makina Zabitliği Sertifikası Sahibi Olmak

6399 M.E.B.'Dan Onaylı Yardımcı Anne Eğitimi Sertifikası Sahibi Olmak

6401 M.E.B.'Dan Onaylı Yat Kaptanlığı Sertifikası Sahibi Olmak

6403 M.E.B.'Dan Onaylı Yüz Vücut Estetik Bakım Sertifikası Sahibi Olmak

6405 M.E.B.'Dan Onaylı Elektrik Ark (Elektrod) Kaynağı Sertifikası Sahibi Olmak

6407 M.E.B.'Dan Onaylı Metal İnert Gaz (MIG) ve Metal Aktif Gaz (MAG) Kaynağı Sertifikası Sahibi Olmak

6409 M.E.B.'Dan Onaylı Tungsten İnert Gaz (TIG) Kaynağı Sertifikası Sahibi Olmak

6411 MEB Onaylı Üst Düzey Yönetici Asistanı Yetiştirme Kurs Bitirme Belgesine Sahip Olmak.

6501 M Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak

6502 A1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

6503 A2 Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak

6504 A sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

6505 B1 Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak

6506 B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

6507 BE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

6508 C1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

6509 C1E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

6510 C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

6511 CE Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak

6512 D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

6513 D1E sınıfı sürücü belgesine sahip olma

6514 D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

6515 F Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak

6516 G sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

6517 DE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

6519 İstenilen Sınıftaki Sürücü Belgesine En Az (5) Yıldır Sahip Olmak.

6551 Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip Olmak

6601 3308 Sayılı Kanuna Göre Tesviyecilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6603 3308 Sayılı Kanuna Göre Tesviyecilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6605 3308 Sayılı Kanuna Göre Tornacılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6607 3308 Sayılı Kanuna Göre Tornacılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6609 3308 Sayılı Kanuna Göre Frezecilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6611 3308 Sayılı Kanuna Göre Frezecilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6613 3308 Sayılı Kanuna Göre Vargel Planyacılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6615 3308 Sayılı Kanuna Göre Vargel Planyacılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6617 3308 Sayılı Kanuna Göre Taşlama Ve Alet Bilemeciliği Dalında Ustalık Bel. Sahip Olmak

6619 3308 Sayılı Kanuna Göre Taşlama Ve Alet Bilemeciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6621 3308 Sayılı Kanuna Göre Kalıpçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6623 3308 Sayılı Kanuna Göre Kalıpçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6625 3308 Sayılı Kanuna Göre Soğuk Demircilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6627 3308 Sayılı Kanuna Göre Soğuk Demircilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6629 3308 Sayılı Kanuna Göre Kaynakçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6631 3308 Sayılı Kanuna Göre Kaynakçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6633 3308 Sayılı Kanuna Göre Sac İşleri Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6635 3308 Sayılı Kanuna Göre Sac İşler Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6637 3308 Sayılı Kanuna Göre Sıcak Demircilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6639 3308 Sayılı Kanuna Göre Sıcak Demircilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6641 3308 Sayılı Kanuna Göre Kaporta Tamirciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6643 3308 Sayılı Kanuna Göre Kaporta Tamirciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6645 3308 Sayılı Kanuna Göre Ziraat Makine Alet.Yapım Ve Tamirci. Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6647 3308 Sayılı Kanuna Göre Ziraat Makine Alet.Yapım Ve Tamirci. Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6649 3308 Sayılı Kanuna Göre Metal Levha İşlemeciliği(Bakırcılık) Dalında Ustalık Belgesine Sahip olmak

6651 3308 Sayılı Kanuna Göre Metal Levha İşlemeciliği(Bakırcılık) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6653 3308 Sayılı Kanuna Göre Alüminyum Doğramacılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6655 3308 Sayılı Kanuna Göre Alüminyum Doğramacılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6657 3308 Sayılı Kanuna Göre Doğalgaz Ve Sıhhi Tesisatçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6659 3308 Sayılı Kanuna Göre Doğalgaz Ve Sıhhi Tesisatçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6661 3308 Sayılı Kanuna Göre Kalorifercilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6663 3308 Sayılı Kanuna Göre Kalorifercilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6665 3308 Sayılı Kanuna Göre Elektrik Tesisatçılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6667 3308 Sayılı Kanuna Göre Elektrik Tesisatçılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6669 3308 Sayılı Kanuna Göre Bobinajcılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6671 3308 Sayılı Kanuna Göre Bobinajcılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6673 3308 Sayılı Kanuna Göre Bakım Ve Onarım Elektrikçiliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6675 3308 Sayılı Kanuna Göre Bakım Ve Onarım Elektrikçiliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6677 3308 Sayılı Kanuna Göre Asansörcülük Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6679 3308 Sayılı Kanuna Göre Asansörcülük Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6681 3308 Sayılı Kanuna Göre Elektrikli Ev Aletleri Bakım Ve Tamirci. Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6683 3308 Sayılı Kanuna Göre Elektrikli Ev Aletleri Bakım Ve Tamirci. Dalında Kalfalık Belgesine Sahip olmak

6685 3308 Sayılı Kanuna Göre Soğutma Ve İklimlendirme (Havalandırma) Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6687 3308 Sayılı Kanuna Göre Soğutma Ve İklimlendirme (Havalandırma) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6689 3308 Sayılı Kanuna Göre Motor Yenileştirmeciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6691 3308 Sayılı Kanuna Göre Motor Yenileştirmeciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6693 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Motor Tamirciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6695 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Motor Tamirciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6697 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizel Mot.Yak.Pomp.Ve Enj.Ayarcılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6699 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizel Mot.Yak.Pomp.Ve Enj.Ayarcılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6701 3308 Sayılı Kanuna Göre Ön Düzen Ayarcılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

6703 3308 Sayılı Kanuna Göre Ön Düzen Ayarcılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak

6705 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Boyacılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak