23 Temmuz 2020/1 KPSS tercihleri mülakatsız memur alımı başvurusu: ÖSYM Başkanlığı tarafından 2020/1 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tercihleri 23 Temmuz günü başlayacak. Binlerce memur adayının başvuru yapacağı kadrolarda mülakat olmayacak. KPSS 2020/1 puanına göre, farklı kadrolarda ve pozisyonlarda memur personel alımı tercih işlemleri 23 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak olup en geç 04 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar tercihlerini sadece ÖSYM üzerinden T.C kimlik numarası ile yapacaklardır.
2020/1 KPSS TERCİH SÜRECİ BAŞLIYOR!
KPSS 2020/1 puanına göre, farklı kadrolarda ve pozisyonlarda memur personel alımı tercih işlemleri 23 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak olup en geç 04 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar tercihlerini sadece ÖSYM üzerinden T.C kimlik numarası ile yapacaklardır.
KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?
KPSS 2020/1 kapsamında merkezi yerleştirme ile memur olmak isteyen adaylar öncelikle 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Ayrıca Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak ve KPSS'den lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden puan sahibi olmak gereklidir. Ayrıca her kadro ve pozisyon için nitelik kodları bulunuyor. Bu nitelik kodlarında alım pozisyonuna göre mezuniyet şatları bulunmaktadır. Buradaki niteliklere de uygun olmak gereklidir.
YAŞ SINIRI YOK
ÖSYM Başkanlığı tarafından bugün ya da yarın KPSS 2020/1 tercih kılavuzu yayımlanacak. Yayımlanacak tercih kılavuzunda alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartlarına yer verilecek. KPSS tercihleri ile yapılacak alımda zabıta memuru ve itfaiye kadroları haricinde yaş şartı aranmayacak.
MÜLAKAT YOK
Merkezi yerleştirmede adayların mezuniyetine ve KPSS puanı ile özel şartlara bakılacak. KPSS puanına göre atamalar yapılacak. Bir kadro için başvuru yapan en yüksek KPSS puanlı aday tercihlerini yapacak. Tercihini yapan adaylar, atama sonrası bir mülakat aşamasına tabi tutulmayacak.
KPSS NEDİR?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Kamu kurumlarında görev alacak personeli belirlemek amacıyla ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavın adıdır. Bu sınav sonuçları esas alınarak girilecek mesleğin özelliğine göre farklı alım şekilleriyle kamuya personel istihdam edilir. KPSS'ye ilişkin kural ve koşullar kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelikle belirlenmiştir. Bu yönetmelikte A ve B grubu kadro ayrımı yapılmıştır.
A Grubu Kadro Nedir?
A grubu kadrolar kamu kurumlarında kariyer meslekleri olarak adlandırılan kadrolardır. Bu kadrolara giriş aşamasında KPSS'den yeterli puan almış adaylar arasında kurumların kendi mevzuatları gereğince belirlemiş olduğu yarışma sınavına tabii tutulurlar. Bu yarışma sınavı sonunda başarılı olan adaylar ise kurumlara uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, denetmen yardımcısı, kaymakam adayı şeklinde atanırlar. Belirli bir yetiştirme döneminin ardından yapılacak olan yeterlilik sınavını geçmiş adaylar ise asıl ünvanları olan uzmanlık, müfettişlik, denetmenlik ve kaymakamlık kadrolarına atanmış olurlar. KPSS A Grubu kadrolar için lisans mezunu olmak zorunludur.
B Grubu Kadro Nedir?
B grubu kadrolar Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nin ardından ÖSYM başkanlığınca ataması yapılan kadrolardır. Bu kadrolar için atamalardan sonra herhangi bir başka sınav yapılmamaktadır. Kamu kurumlarında düz memur olarak tabir edilen kadrolar B Grubu Kadrolar içerisine girmektedir. Örnek olarak mühendis, avukat, memur, bilgisayar işletmeni ve hizmetli gibi kadrolar verilebilir. Bu kadrolar için ortaöğretim, önlisans veya lisans mezunu olmak gerekmektedir.