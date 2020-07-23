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    • 24.07.2020 12:16
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    KPSS 6514, 7225, 7302, ? 2020/1 anlamları

    Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM'ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir. KPSS tercihi yapmak isteyen vatandaşlar, KPSS nitelik kodları ile başvuracakları bölümlerin aradığı şartları gözlemeyecek. Peki, KPSS 6514, 7225, 7302, ? Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

    KPSS 6514, 7225, 7302, 6506 kodları nedir?

    Nitelik kodu, KPSS adaylarının tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin/özel koşulların belirtildiği kısa kodlardır. Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki "Aranan Nitelik Kodları" sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir. Peki, KPSS nitelik kodu nedir? Nitelik kodları ne için kullanılır, neyi ifade eder? İşte tüm detaylar…


    NİTELİK KODLARI VE ANLAMLARI

    1101 Cinsiyeti erkek olmak.
    1103 Cinsiyeti kadın olmak.
    6101 Akücü Bonservisi Sahibi Olmak.
    6103 Aşçı Bonservisi Sahibi Olmak
    6105 Badanacı Bonservisi Sahibi Olmak
    6107 Bahçıvan Bonservisi Sahibi Olmak
    6109 Benzinli Araç Tamirciliği Bonservisi Sahibi Olmak
    6111 Boyacı Bonservisi Sahibi Olmak
    6113 Çamaşırcı Bonservisi Sahibi Olmak
    6115 Dizel Araç Tamirciliği Bonservisi Sahibi Olmak
    6117 Duvarcı Bonservisi Sahibi Olmak
    6119 Fayansçı Bonservisi Sahibi Olmak
    6121 Fotoğrafçı Bonservisi Sahibi Olmak
    6123 Frenci Bonservisi Sahibi Olmak.
    6125 Garson Bonservisi Sahibi Olmak
    6127 Kaloriferci Bonservisi Sahibi Olmak
    6129 Karocu Bonservisi Sahibi Olmak
    6131 Kunduracı Bonservisi Sahibi Olmak
    6133 Kuru Temizlemeci Bonservisi Sahibi Olmak
    6135 Marangoz Bonservisi Sahibi Olmak
    6137 Masör Bonservisi Sahibi Olmak
    6139 Mobilyacı Bonservisi Sahibi Olmak
    6141 Mozaikçi Bonservisi Sahibi Olmak
    6143 Oto Döşemecisi Bonservisi Sahibi Olmak.
    6145 Pastacı Bonservisi Sahibi Olmak
    6147 Sıhhi Tesisatçı Bonservisi Sahibi Olmak
    6149 Sıvacı Bonservisi Sahibi Olmak
    6151 Tatlıcı Bonservisi Sahibi Olmak
    6153 Tenekeci Kalaycı Bonservisi Sahibi Olmak
    6155 Terzi Bonservisi Sahibi Olmak
    6157 Ütücü Bonservisi Sahibi Olmak
    6159 Yağlı Boyacı Bonservisi Sahibi Olmak
    6161 Nefesli Veya Vurma Veya Yaylı Çalgılar Dalında Bonservis Sahibi Olmak
    6163 Microsoft Visual Basic,SQL,Exchange Programlama Dilleri Yada Yazılımlarında Bonservis Sahibi Olmak
    6165 İnşaat Ve Çatı Ustalığı Dalında Bonservis Sahibi Olmak
    6199 Yerleştirme işlemlerinin ilk günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak
    6201 M.E.B.'Dan Onaylı Ağaç İşleri Sertifikası Sahibi Olmak
    6203 M.E.B.'Dan Onaylı Asansörcülük Sertifikası Sahibi Olmak
    6205 M.E.B.'Dan Onaylı Aşçılık Sertifikası Sahibi Olmak
    6207 M.E.B.'Dan Onaylı Ayakkabı İmalatı Ve Tamirciliği Sertifikası Sahibi Olmak
    6209 M.E.B.'Dan Onaylı Bahçıvan Yetiştirme Sertifikası Sahibi Olmak
    6211 M.E.B.'Dan Onaylı Beslenme Sertifikası Sahibi Olmak
    6213 M.E.B.'Dan Onaylı Biçki Dikiş Konfeksiyon Sertifikası Sahibi Olmak
    6215 M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası Sahibi Olmak
    6217 M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar Bakım-Onarım,Servis Teknisyeni Sertifikası Sahibi Olmak
    6219 M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar Destekli Modelist-Kalıpçılık Sertifikası Sahibi Olmak
    6221 M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar Destekli Stilistlik Sertifikası Sahibi Olmak
    6223 M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar Destekli Üst Düzey Sekreterlik Sertifikası Sahibi Olmak
    6225 M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak
    6227 M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası Sahibi Olmak
    6229 M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar Uygulamalı Muhasebe Sertifikası Sahibi Olmak
    6231 M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar Yardımcı Programcısı Sertifikası Sahibi Olmak
    6233 M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası Sahibi Olmak
    6235 M.E.B.'Dan Onaylı Bobinajcılık Sertifikası Sahibi Olmak
    6237 M.E.B.'Dan Onaylı Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Programı Sertifikası Sahibi Olmak
    6239 M.E.B.'Dan Onaylı Büro Yönetimi Ve Yönetici Sekreterliği Sertifikası Sahibi Olmak
    6242 M.E.B.'Dan Onaylı Hızlı Klavye Kullanımı (F Klavye) Sertifikasına Sahip Olmak.
    6243 M.E.B.'Dan Onaylı Dekoratif Elsanatları Sertifikası Sahibi Olmak
    6245 M.E.B.'Dan Onaylı Deniz Motorcu Ve Deniz Makinistliği Sertifikası Sahibi Olmak
    6247 M.E.B.'Dan Onaylı Denizcilik Ve Gemi Adamları Yetiştirme Sertifikası Sahibi Olmak
    6249 M.E.B. 'Dan Onaylı Desinatörlük Sertifikası Sahibi Olmak
    6251 M.E.B.'Dan Onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası Sahibi Olmak
    6253 M.E.B.'Dan Onaylı Doğalgaz Tesisatçılığı Sertifikası Sahibi Olmak
    6255 M.E.B.'Dan Onaylı Elektrik Tesisatçılığı Sertifikası Sahibi Olmak
    6257 M.E.B.'Dan Onaylı Elektrikçilik Sertifikası Sahibi Olmak
    6259 M.E.B.'Dan Onaylı Elektronik Sertifikası Sahibi Olmak
    6261 M.E.B.'Dan Onaylı Elektronik Yazı Makinası Kullanımı Sertifikası Sahibi Olmak
    6263 M.E.B.'Dan Onaylı Fotoğrafçılık Sertifikası Sahibi Olmak
    6265 M.E.B.'Dan Onaylı Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Sertifikası Sahibi Olmak
    6267 M.E.B.'Dan Onaylı Genel Matbaacılık Sertifikası Sahibi Olmak

    6269 M.E.B.'Dan Onaylı Giysi Tasarımcılığı Sertifikası Sahibi Olmak
    6271 M.E.B.'Dan Onaylı Grafik Sertifikası Sahibi Olmak
    6273 M.E.B.'Dan Onaylı Güzel Sanatlar Bilgisayarlı Meslek Sertifikası Sahibi Olmak
    6275 M.E.B.'Dan Onaylı Haberleşme Cihazları Bakım Ve Onarım Sertifikası Sahibi Olmak
    6277 M.E.B.'Dan Onaylı Halıcılık Sertifikası Sahibi Olmak
    6279 M.E.B.'Dan Onaylı Hava Alanı Yolcu Hizmetleri(Yer Hostesliği) Serti. Sahibi Olmak
    6281 M.E.B.'Dan Onaylı Hava Yolları Biletleme Programı Sertifikası Sahibi Olmak
    6283 M.E.B.'Dan Onaylı Heykel Sertifikası Sahibi Olmak
    6285 M.E.B.'Dan Onaylı Hosteslik Sertifikası Sahibi Olmak
    6287 M.E.B.'Dan Onaylı İngilizce Ağırlıklı Turi. İşl. Ve Otel Yön. Serti. Sahibi Olmak
    6289 M.E.B.'Dan Onaylı İngilizce Temel İşletme ,Bilgisayar Ve Turizm Serti. Sahibi Olmak
    6291 M.E.B.'Dan Onaylı Isıtma Ve İklimlendirme Sertifikası Sahibi Olmak
    6293 M.E.B.'Dan Onaylı İş Makinası Kullanma Sertifikası Sahibi Olmak
    6295 M.E.B.'Dan Onaylı Kalıpçılık Sertifikası Sahibi Olmak
    6297 M.E.B.'Dan Onaylı Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası Sahibi Olmak
    6299 M.E.B.'Dan Onaylı Kaporta Tamirciliği Sertifikası Sahibi Olmak
    6301 M.E.B.'Dan Onaylı Karo Ve Fayans Döşeme Sertifikası Sahibi Olmak
    6303 M.E.B.'Dan Onaylı Kat Hizmetleri Sertifikası Sahibi Olmak
    6305 M.E.B.'Dan Onaylı Kuaförlük Sertifikası Sahibi Olmak
    6307 M.E.B.'Dan Onaylı Kuru Temizlemecilik Sertifikası Sahibi Olmak
    6309 M.E.B.'Dan Onaylı Liman Ve Kıyı Kaptanlığı Sertifikası Sahibi Olmak
    6311 M.E.B.'Dan Onaylı Makyaj Sertifikası Sahibi Olmak
    6313 M.E.B.'Dan Onaylı Masa Üstü Yayımcılık Sertifikası Sahibi Olmak
    6315 M.E.B.'Dan Onaylı Mekanik Dak.Ve Bilgisayar Daktilografi Sertifikası Sahibi Olmak
    6317 M.E.B.'Dan Onaylı Metal İşleri Sertifikası Sahibi Olmak
    6319 M.E.B.'Dan Onaylı Mobilya Döşemeciliği Sertifikası Sahibi Olmak
    6321 M.E.B.'Dan Onaylı Modelistlik Geliştirme Sertifikası Sahibi Olmak
    6323 M.E.B.'Dan Onaylı Motor Bakım Ve Onarım Sertifikası Sahibi Olmak
    6325 M.E.B.'Dan Onaylı Muhasebe Sertifikası Sahibi Olmak
    6327 M.E.B.'Dan Onaylı Muhasebe Uygulamaları Sertifikası Sahibi Olmak
    6329 M.E.B.'Dan Onaylı Mutfak Sertifikası Sahibi Olmak
    6331 M.E.B.'Dan Onaylı Otelcilik Ve Turizm Sertifikası Sahibi Olmak
    6333 M.E.B.'Dan Onaylı Oto Boyacılığı Sertifikası Sahibi Olmak
    6335 M.E.B.'Dan Onaylı Oto Elektrikçilik Sertifikası Sahibi Olmak
    6337 M.E.B.'Dan Onaylı Profesyonel Makyaj Sertifikası Sahibi Olmak
    6339 M.E.B.'Dan Onaylı Resim Sertifikası Sahibi Olmak
    6341 M.E.B.'Dan Onaylı Sac İşleri Sertifikası Sahibi Olmak
    6343 M.E.B.'Dan Onaylı Sanayi Tipi Dikiş Makineleri Ve Overlok Mak.Kul. Serti. Sahibi Olmak
    6345 M.E.B.'Dan Onaylı Santral Elemanı Yetiştirme Sertifikası Sahibi Olmak
    6347 M.E.B.'Dan Onaylı Sekreterlik Sertifikası Sahibi Olmak
    6349 M.E.B.'Dan Onaylı Serigrafi Sertifikası Sahibi Olmak
    6351 M.E.B.'Dan Onaylı Servis-Bar Sertifikası Sahibi Olmak
    6353 M.E.B.'Dan Onaylı Sıhhi Tesisatçılık Sertifikası Sahibi Olmak
    6355 M.E.B.'Dan Onaylı Spikerlik Sertifikası Sahibi Olmak
    6357 M.E.B.'Dan Onaylı Sıva Badana Ve Boyacılık Sertifikası Sahibi Olmak
    6359 M.E.B.'Dan Onaylı Spiker-Sunucu Sertifikası Sahibi Olmak
    6361 M.E.B.'Dan Onaylı Stenografi Sertifikası Sahibi Olmak
    6363 M.E.B.'Dan Onaylı Stilistlik Sertifikası Sahibi Olmak
    6365 M.E.B.'Dan Onaylı Sürveyan Sertifikası Sahibi Olmak
    6367 M.E.B.'Dan Onaylı Süs Bitkileri Yetiştirme Ve Bakım Sertifikası Sahibi Olmak
    6369 M.E.B.'Dan Onaylı Teknik Resim Sertifikası Sahibi Olmak
    6371 M.E.B.'Dan Onaylı Tekstil Sertifikası Sahibi Olmak
    6373 M.E.B.'Dan Onaylı Tekstil El Sanatları Sertifikası Sahibi Olmak
    6375 M.E.B.'Dan Onaylı Telsiz Zab.Sınırlı Vardiya Zab.İntibak Eğt. Sertifikası Sahibi Olmak
    6377 M.E.B.'Dan Onaylı Telsiz Zabitleri Kısıtlı Vardiye Zabitliği Sertifikası Sahibi Olmak
    6379 M.E.B.'Dan Onaylı Terzilik Sertifikası Sahibi Olmak
    6381 M.E.B.'Dan Onaylı Tesviyecilik Sertifikası Sahibi Olmak
    6383 M.E.B.'Dan Onaylı Tur Operatörlüğü Sertifikası Sahibi Olmak
    6385 M.E.B.'Dan Onaylı Turist Rehberliği Sertifikası Sahibi Olmak
    6387 M.E.B.'Dan Onaylı Uçucu Kabin Memuru Temel Eğitim Programı Sertifikası Sahibi Olmak
    6389 M.E.B.'Dan Onaylı Uluslararası Hava Yolları Biletleme Sertifikası Sahibi Olmak
    6391 M.E.B.'Dan Onaylı Usta Öğretici Yetiştirme Sertifikası Sahibi Olmak
    6393 M.E.B.'Dan Onaylı Uygulamalı Mutfak Sertifikası Sahibi Olmak
    6395 M.E.B.'Dan Onaylı Uzakyol Güverte Zabitliği Sertifikası Sahibi Olmak
    6397 M.E.B.'Dan Onaylı Yakın Yol Güverte Ve Makina Zabitliği Sertifikası Sahibi Olmak
    6399 M.E.B.'Dan Onaylı Yardımcı Anne Eğitimi Sertifikası Sahibi Olmak
    6401 M.E.B.'Dan Onaylı Yat Kaptanlığı Sertifikası Sahibi Olmak
    6403 M.E.B.'Dan Onaylı Yüz Vücut Estetik Bakım Sertifikası Sahibi Olmak
    6405 M.E.B.'Dan Onaylı Elektrik Ark (Elektrod) Kaynağı Sertifikası Sahibi Olmak
    6407 M.E.B.'Dan Onaylı Metal İnert Gaz (MIG) ve Metal Aktif Gaz (MAG) Kaynağı Sertifikası Sahibi Olmak
    6409 M.E.B.'Dan Onaylı Tungsten İnert Gaz (TIG) Kaynağı Sertifikası Sahibi Olmak
    6411 MEB Onaylı Üst Düzey Yönetici Asistanı Yetiştirme Kurs Bitirme Belgesine Sahip Olmak.

    6501 M Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
    6502 A1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
    6503 A2 Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
    6504 A sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
    6505 B1 Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak

    6506 B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak


    6507 BE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
    6508 C1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
    6509 C1E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
    6510 C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
    6511 CE Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
    6512 D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
    6513 D1E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

    6514 D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak


    6515 F Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
    6516 G sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
    6517 DE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
    6519 İstenilen Sınıftaki Sürücü Belgesine En Az (5) Yıldır Sahip Olmak.
    6551 Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip Olmak
    6601 3308 Sayılı Kanuna Göre Tesviyecilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6603 3308 Sayılı Kanuna Göre Tesviyecilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6605 3308 Sayılı Kanuna Göre Tornacılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6607 3308 Sayılı Kanuna Göre Tornacılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6609 3308 Sayılı Kanuna Göre Frezecilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6611 3308 Sayılı Kanuna Göre Frezecilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6613 3308 Sayılı Kanuna Göre Vargel Planyacılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6615 3308 Sayılı Kanuna Göre Vargel Planyacılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6617 3308 Sayılı Kanuna Göre Taşlama Ve Alet Bilemeciliği Dalında Ustalık Bel. Sahip Olmak
    6619 3308 Sayılı Kanuna Göre Taşlama Ve Alet Bilemeciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6621 3308 Sayılı Kanuna Göre Kalıpçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6623 3308 Sayılı Kanuna Göre Kalıpçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6625 3308 Sayılı Kanuna Göre Soğuk Demircilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6627 3308 Sayılı Kanuna Göre Soğuk Demircilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6629 3308 Sayılı Kanuna Göre Kaynakçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6631 3308 Sayılı Kanuna Göre Kaynakçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6633 3308 Sayılı Kanuna Göre Sac İşleri Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6635 3308 Sayılı Kanuna Göre Sac İşler Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6637 3308 Sayılı Kanuna Göre Sıcak Demircilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6639 3308 Sayılı Kanuna Göre Sıcak Demircilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6641 3308 Sayılı Kanuna Göre Kaporta Tamirciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6643 3308 Sayılı Kanuna Göre Kaporta Tamirciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6645 3308 Sayılı Kanuna Göre Ziraat Makine Alet.Yapım Ve Tamirci. Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6647 3308 Sayılı Kanuna Göre Ziraat Makine Alet.Yapım Ve Tamirci. Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6649 3308 Sayılı Kanuna Göre Metal Levha İşlemeciliği(Bakırcılık) Dalında Ustalık Belgesine Sahip olmak
    6651 3308 Sayılı Kanuna Göre Metal Levha İşlemeciliği(Bakırcılık) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6653 3308 Sayılı Kanuna Göre Alüminyum Doğramacılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6655 3308 Sayılı Kanuna Göre Alüminyum Doğramacılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6657 3308 Sayılı Kanuna Göre Doğalgaz Ve Sıhhi Tesisatçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6659 3308 Sayılı Kanuna Göre Doğalgaz Ve Sıhhi Tesisatçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6661 3308 Sayılı Kanuna Göre Kalorifercilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6663 3308 Sayılı Kanuna Göre Kalorifercilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6665 3308 Sayılı Kanuna Göre Elektrik Tesisatçılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6667 3308 Sayılı Kanuna Göre Elektrik Tesisatçılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6669 3308 Sayılı Kanuna Göre Bobinajcılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6671 3308 Sayılı Kanuna Göre Bobinajcılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6673 3308 Sayılı Kanuna Göre Bakım Ve Onarım Elektrikçiliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6675 3308 Sayılı Kanuna Göre Bakım Ve Onarım Elektrikçiliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6677 3308 Sayılı Kanuna Göre Asansörcülük Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6679 3308 Sayılı Kanuna Göre Asansörcülük Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6681 3308 Sayılı Kanuna Göre Elektrikli Ev Aletleri Bakım Ve Tamirci. Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6683 3308 Sayılı Kanuna Göre Elektrikli Ev Aletleri Bakım Ve Tamirci. Dalında Kalfalık Belgesine Sahip olmak
    6685 3308 Sayılı Kanuna Göre Soğutma Ve İklimlendirme (Havalandırma) Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6687 3308 Sayılı Kanuna Göre Soğutma Ve İklimlendirme (Havalandırma) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6689 3308 Sayılı Kanuna Göre Motor Yenileştirmeciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6691 3308 Sayılı Kanuna Göre Motor Yenileştirmeciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6693 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Motor Tamirciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6695 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Motor Tamirciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6697 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizel Mot.Yak.Pomp.Ve Enj.Ayarcılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6699 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizel Mot.Yak.Pomp.Ve Enj.Ayarcılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6701 3308 Sayılı Kanuna Göre Ön Düzen Ayarcılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6703 3308 Sayılı Kanuna Göre Ön Düzen Ayarcılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6705 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Boyacılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

    6707 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Boyacılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6709 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Elektrikçiliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6711 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Elektrikçiliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6713 3308 Sayılı Kanuna Göre İş Makineleri Tamirciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6715 3308 Sayılı Kanuna Göre İş Makineleri Tamirciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6717 3308 Sayılı Kanuna Göre Motosiklet Tamirciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6719 3308 Sayılı Kanuna Göre Motosiklet Tamirciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6721 3308 Sayılı Kanuna Göre Haberleşme Cihaz.Bakım Ve Onarımı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6723 3308 Sayılı Kanuna Göre Haberleşme Cihaz.Bakım Ve Onarımı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6725 3308 Sayılı Kanuna Göre Bilgisayar Bakım Ve Onarımı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6727 3308 Sayılı Kanuna Göre Bilgisayar Bakım Ve Onarımı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6729 3308 Sayılı Kanuna Göre Büro Makineleri Bakım Ve Onarımı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6731 3308 Sayılı Kanuna Göre Büro Makineleri Bakım Ve Onarımı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6733 3308 Sayılı Kanuna Göre Dökümcülük Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6735 3308 Sayılı Kanuna Göre Dökümcülük Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6737 3308 Sayılı Kanuna Göre Haddecilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6739 3308 Sayılı Kanuna Göre Haddecilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6741 3308 Sayılı Kanuna Göre Çelikhane İşletmeciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6743 3308 Sayılı Kanuna Göre Çelikhane İşletmeciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6745 3308 Sayılı Kanuna Göre Modelcilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6747 3308 Sayılı Kanuna Göre Modelcilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6749 3308 Sayılı Kanuna Göre Matbaacılık(Genel) Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6751 3308 Sayılı Kanuna Göre Matbaacılık(Genel) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6753 3308 Sayılı Kanuna Göre Tipo Baskı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6755 3308 Sayılı Kanuna Göre Tipo Baskı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6757 3308 Sayılı Kanuna Göre Ofset Baskı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6759 3308 Sayılı Kanuna Göre Ofset Baskı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6761 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizgi Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6763 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizgi Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6765 3308 Sayılı Kanuna Göre Serigrafi-Ciltleme Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6767 3308 Sayılı Kanuna Göre Serigrafi-Ciltleme Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6769 3308 Sayılı Kanuna Göre Erkek Terziliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6771 3308 Sayılı Kanuna Göre Erkek Terziliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6773 3308 Sayılı Kanuna Göre Bayan Terziliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6775 3308 Sayılı Kanuna Göre Bayan Terziliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6777 3308 Sayılı Kanuna Göre Erkek Berberliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6779 3308 Sayılı Kanuna Göre Erkek Berberliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6781 3308 Sayılı Kanuna Göre Kuaförlük Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6783 3308 Sayılı Kanuna Göre Kuaförlük Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6785 3308 Sayılı Kanuna Göre Seramik Ve Çinicilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6787 3308 Sayılı Kanuna Göre Seramik Ve Çinicilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6789 3308 Sayılı Kanuna Göre Diş Protezciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6791 3308 Sayılı Kanuna Göre Diş Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6793 3308 Sayılı Kanuna Göre Ayakkabıcılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6795 3308 Sayılı Kanuna Göre Ayakkabıcılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6797 3308 Sayılı Kanuna Göre Dericilik(Deri İşlemeciliği) Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6799 3308 Sayılı Kanuna Göre Dericilik(Deri İşlemeciliği) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6801 3308 Sayılı Kanuna Göre Çantacılık Ve Saraciye Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6803 3308 Sayılı Kanuna Göre Çantacılık Ve Saraciye Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6805 3308 Sayılı Kanuna Göre Resepsiyon(Ön Büro) Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6807 3308 Sayılı Kanuna Göre Resepsiyon(Ön Büro) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6809 3308 Sayılı Kanuna Göre Servisi(Garsonluk) Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6811 3308 Sayılı Kanuna Göre Servisi(Garsonluk) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6813 3308 Sayılı Kanuna Göre Aşçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6815 3308 Sayılı Kanuna Göre Aşçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6817 3308 Sayılı Kanuna Göre Fırıncılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6819 3308 Sayılı Kanuna Göre Fırıncılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6821 3308 Sayılı Kanuna Göre Pastacılık,Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6823 3308 Sayılı Kanuna Göre Pastacılık,Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6825 3308 Sayılı Kanuna Göre Et Ve Et Ürünleri İşlemeciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6827 3308 Sayılı Kanuna Göre Et Ve Et Ürünleri İşlemeciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6829 3308 Sayılı Kanuna Göre İç Giyim Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6831 3308 Sayılı Kanuna Göre İç Giyim Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6833 3308 Sayılı Kanuna Göre Dış Giyim Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6835 3308 Sayılı Kanuna Göre Dış Giyim Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6837 3308 Sayılı Kanuna Göre Duvarcılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6839 3308 Sayılı Kanuna Göre Duvarcılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6841 3308 Sayılı Kanuna Göre Taşçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6843 3308 Sayılı Kanuna Göre Taşçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6845 3308 Sayılı Kanuna Göre Sıvacılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6847 3308 Sayılı Kanuna Göre Sıvacılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6849 3308 Sayılı Kanuna Göre Döşeme Ve Duvar Kaplamacılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6851 3308 Sayılı Kanuna Göre Döşeme Ve Duvar Kaplamacılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6853 3308 Sayılı Kanuna Göre Betonarme Demirciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6855 3308 Sayılı Kanuna Göre Betonarme Demirciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6857 3308 Sayılı Kanuna Göre Beton Ve Beton Kalıpçılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6859 3308 Sayılı Kanuna Göre Beton Ve Beton Kalıpçılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6861 3308 Sayılı Kanuna Göre Boya,Boyacılık Ve Yüzey Hazırlama Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6863 3308 Sayılı Kanuna Göre Boya,Boyacılık Ve Yüzey Hazırlama Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6865 3308 Sayılı Kanuna Göre Fotoğrafçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6867 3308 Sayılı Kanuna Göre Fotoğrafçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
    6869 3308 Sayılı Kanuna Göre Mermercilik Ve Süsleme Taşçılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
    6871 3308 Sayılı Kanuna Göre Mermercilik Ve Süsleme Taşçılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak


    6901 Almanca Bilmek
    6903 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Almanca Bilmek
    6905 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Almanca Bilmek
    6907 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Almanca Bilmek
    6909 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Almanca Bilmek
    6911 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Almanca Bilmek
    6913 Arapça Bilmek
    6915 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Arapça Bilmek
    6917 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Arapça Bilmek
    6919 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Arapça Bilmek
    6921 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Arapça Bilmek
    6923 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Arapça Bilmek
    6925 Bulgarca Bilmek
    6927 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Bulgarca Bilmek
    6929 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Bulgarca Bilmek
    6931 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Bulgarca Bilmek
    6933 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Bulgarca Bilmek
    6935 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Bulgarca Bilmek
    6937 Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek
    6939 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek
    6941 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek
    6943 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek
    6945 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek
    6947 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek
    6949 Fransızca Bilmek
    6951 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Fransızca Bilmek
    6953 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Fransızca Bilmek
    6955 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Fransızca Bilmek
    6957 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Fransızca Bilmek
    6959 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Fransızca Bilmek
    6961 Farsça Bilmek
    6963 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Farsça Bilmek
    6965 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Farsça Bilmek
    6967 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Farsça Bilmek
    6969 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Farsça Bilmek
    6971 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Farsça Bilmek
    6973 Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek
    6975 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek
    6977 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek
    6979 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek
    6981 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek
    6983 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek
    6985 İrlandaca Bilmek
    6987 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde İrlandaca Bilmek
    6989 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde İrlandaca Bilmek
    6991 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İrlandaca Bilmek
    6993 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde İrlandaca Bilmek
    6995 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde İrlandaca Bilmek
    6997 İspanyolca Bilmek
    6999 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde İspanyolca Bilmek
    7001 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde İspanyolca Bilmek
    7003 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İspanyolca Bilmek
    7005 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde İspanyolca Bilmek
    7007 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde İspanyolca Bilmek
    7009 İtalyanca Bilmek
    7011 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde İtalyanca Bilmek
    7013 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde İtalyanca Bilmek
    7015 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İtalyanca Bilmek
    7017 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde İtalyanca Bilmek
    7019 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde İtalyanca Bilmek
    7021 Lehçe Bilmek
    7023 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Lehçe Bilmek
    7025 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Lehçe Bilmek
    7027 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Lehçe Bilmek
    7029 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Lehçe Bilmek
    7031 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Lehçe Bilmek
    7033 Macarca Bilmek
    7035 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Macarca Bilmek
    7037 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Macarca Bilmek
    7039 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Macarca Bilmek
    7041 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Macarca Bilmek
    7043 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Macarca Bilmek
    7045 Portekizce Bilmek
    7047 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Portekizce Bilmek
    7049 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Portekizce Bilmek
    7051 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Portekizce Bilmek
    7053 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Portekizce Bilmek
    7055 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Portekizce Bilmek
    7057 Rumence Bilmek
    7059 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Rumence Bilmek
    7061 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Rumence Bilmek
    7063 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Rumence Bilmek
    7065 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Rumence Bilmek
    7067 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Rumence Bilmek
    7069 Rusça Bilmek
    7071 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Rusça Bilmek
    7073 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Rusça Bilmek
    7075 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Rusça Bilmek
    7077 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Rusça Bilmek
    7079 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Rusça Bilmek
    7081 Sırpça Bilmek
    7083 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Sırpça Bilmek
    7085 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Sırpça Bilmek
    7087 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Sırpça Bilmek
    7089 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Sırpça Bilmek
    7091 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Sırpça Bilmek
    7093 Yunanca Bilmek
    7095 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Yunanca Bilmek
    7097 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Yunanca Bilmek
    7099 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Yunanca Bilmek
    7101 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Yunanca Bilmek
    7103 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Yunanca Bilmek
    7105 İngilizce Bilmek
    7107 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde İngilizce Bilmek
    7109 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek
    7111 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek
    7113 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde İngilizce Bilmek
    7115 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde İngilizce Bilmek
    7119 TOEFL' dan En Az 153 Puan Almış Olmak
    7121 TOEFL' dan En Az 193 Puan Almış Olmak
    7123 TOEFL' dan En Az 250 Puan Almış Olmak
    7125 FCE A Seviyesinde İngilizce Bilmek
    7127 FCE En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek
    7129 FCE En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek
    7131 CAE A Seviyesinde İngilizce Bilmek
    7133 CAE En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek
    7135 CAE En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek
    7137 CPE A Seviyesinde İngilizce Bilmek
    7139 CPE En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek
    7141 CPE En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek
    7143 IELTS A Seviyesinde İngilizce Bilmek
    7145 IELTS En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek
    7147 IELTS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek
    7149 A Grubu Planlama Alanı İçin Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak
    7151 B Grubu Planlama Alanı İçin Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak
    7153 C Grubu Planlama Alanı İçin Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak
    7155 D Grubu Planlama Alanı İçin Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak
    7157 E Grubu Planlama Alanı İçin Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak
    7159 Sınırlı Kaptan Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak.
    7163 "C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı" belgesine sahip olmak.
    7165 "B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı" belgesine sahip olmak.
    7167 "A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı" belgesine sahip olmak.
    7169 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Bir Yıldız Dalıcı Diplomasına Sahip Olmak
    7171 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İki Yıldız Dalıcı Diplomasına Sahip Olmak.
    7173 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Üç Yıldız Dalıcı Diplomasına Sahip Olmak.
    7175 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Bir Yıldız Dalış Eğitmeni Diplomasına Sahip Olmak.
    7177 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İki Yıldız Dalış Eğitmeni Diplomasına Sahip Olmak.
    7179 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Üç Yıldız Dalış Eğitmeni Diplomasına Sahip Olmak.
    7181 Emniyet Genel Müdürlüğü Kurbağa Adam Yeterlilik Sertifikasına Sahip Olmak.
    7182 Vardiya Zabiti Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak.
    7183 STCW Belgelerine(Deniz Güvenlik Eğitimleri ve Belgeleri) Sahip Olmak.
    7184 Telsiz Operatörü GOC veya ROC Belgesine Sahip Olmak.
    7185 En Az 10 Yıl Kaptan Olarak Çalışmış ve Seyir, Manevra Kabiliyeti ve Teknik Konularda Tecrübeli Olmak.
    7186 En Az 3 Yıl Kaptan Olarak Çalışmış ve Seyir, Manevra Kabiliyeti ve Teknik Konularda Tecrübeli Olmak.
    7187 Usta Gemici Belgesine Sahip Olmak.
    7188 Heykel Restorasyonu alanında en az 2 yıl çalışmış olmak
    7189 Gemi Adamı Olarak En Az 2 Yıl Çalışmış Olmak.
    7190 Resim Restorasyonu alanında en az 2 yıl çalışmış olmak
    7191 Cad-Cam Teknolojileri, Tornacılık, Kalıpçılık ve Frezecilik alanlarında deneyimli olduğunu belgelendirmek.
    7192 Gemiadamları Sağlık Yönergesine Uygun Olarak Alınmış Bir Sağlık Yoklama Belgesine Sahip Olmak.
    7193 En Az Makine Zabiti Yeterliğine Sahip Olmak.
    7201 Arapça Ve Osmanlıca Yazılan Eser Ve El Yazmalarını Okumak Ve Türkçeye Çevirmek Konusunda Ders Aldığını Belgelemek.
    7202 Pedagojik Formasyona Sahip Olmak
    7203 Askeri Hastaneden "Sivil Memur Olur" Raporu Almak
    7205 Avukatlık Ruhsatı Sahibi Olmak.
    7207 Avukatlık Ruhsatı Aldıktan Sonra En Az İki Yıl Mesleği İle İlgili Çalışmış Olmak.
    7209 Belirtilen Öğrenim Krm.Eğt.Prog.Ve Öğr.,Eğt.Ynt.Ve Denet.,Ölçme Ve Değ. Anabilim Dallarının Birinde Yüksek Lisans Diplomasına Sahip Olmak
    7219 Client-Server Yada Büyük Sistemlerin İşletim Sistemlerinden En Az Birini Bildiğini Belgelemek.

    7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması


    7227 ICAO ANNEX'1 Deki Sağlık Kriterlerine Sahip Olmak
    7229 Geçerlilik Süresi Dolmamış Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi (EKAT) sahibi olmak.
    7233 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Hafızlık Belgesi Sahibi Olmak
    7235 İmam Hatip Lisesi Dışındaki Lise Veya Dengi Okullardan Mezun Olanlar İçin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Hafızlık Belgesi Sahibi Olmak
    7239 Diyanet İşleri Başkanlığınca Verilen Kur'an Kursu Öğreticiliği Yeterlik Belgesine Sahip Olmak
    7241 Diyanet İşleri Başkanlığınca Verilen İmam-Hatip Yeterlik Belgesine Sahip Olmak
    7243 Diyanet İşleri Başkanlığınca Verilen Müezzin-Kayyım Yeterlik Belgesine Sahip Olmak
    7245 İmam Hatiplik Yapmaya Engel Bir Özürü Bulunmamak
    7247 Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışmasına Engel Bir Durumu Bulunmamak.
    7248 Vardiyalı Çalışmasına Engel Bir Durumu Bulunmamak.
    7257 Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak
    7259 T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Belirtilen Sağlık Koşullarını Taşımak Ve Sevk Edilecek Askeri Hastaneden Sağlam Raporu Almak
    7261 En Az İki Yüksek Düzeyli Programlama Dilini Bilmek Ve Bu Alanda En Az İki Yıl Çalışmış Olduğunu Belgelemek.
    7263 En Az İki Yüksek Düzeyli Programlama Dilini Bildiğini Belgelemek
    7265 Oracle Ve C++ Veya Delphi Programlama Dilini Bildiğini Belgelemek
    7269 Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından "Yurdun Her Yerinde Görev Yapabilir Ve Silah Kullanabilir" İbareli Sağlık Kurulu Raporu Almak.
    7271 Java ve J2EE bildiğini belgelemek
    7273 SQL veya PL/SQL bildiğini belgelemek
    7275 Unix bildiğini belgelemek
    7277 Linux bildiğini belgelemek
    7279 Cisco Ağ sistemlerini bildiğini belgelendirmek
    7281 Oracle Veri Taban Yönetim Sistemlerini bildiğini belgelemek
    7283 Web tasarımı konusunda belge sahibi olmak
    7284
    MS Visual Studio.Net(ASP.NET,C#) Platformunda WEB TABANLI YAZILIM Geliştirme Konusunda Bilgi Sahibi Olduğunu veya Bu Konuda Çalışma Yaptığını
    Belgelemek.
    7285 MS Visual Studio.NET (ASP.NET, C#) platformunda WEB TABANLI yazılım geliştirmede en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek.
    7287 MS SQL Server veri tabanı yönetimi konusunda en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek.
    7288 Spring Framework Bildiğini veya Spring Kullanarak Çalışma Yaptığını Belgelemek.
    7289 Hibernate ORM Bildiğini veya Hibernate Kullanarak Çalışma Yaptığını Belgelemek.
    7290 C# Programlama Dili Bildiğini veya C# Kullanarak Çalışma Yaptığını Belgelemek.
    7291 DevExpress,Ext.Net Bildiğini veya DevExpress,Ext.Net Kullanarak Çalışma Yaptığını Belgelemek.
    7292 Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak
    7293 Ağ güvenliği (Intrusion Prevention System(IPS) veya Firewall, UTM veya URL filtering) konusunda en az 2 (iki) yıl çalışmış olduğunu belgelemek
    7294 MCSA Database Administrator sertifikasına sahip olmak
    7295 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Çince Bilmek
    7296 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Çince Bilmek
    7297 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Çince Bilmek
    7298 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Çince Bilmek
    7299 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Çince Bilmek
    7300 Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.

    7302 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Şoför)


    7303 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Koruma Ve Güvenlik Görevlisi)
    7307 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü ARFF Memuru -İtfaiyeci-)
    7324 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü)
    7337 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Denizcilik Sörvey Mühendisi)
    7347 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Kaloriferci)
    7353 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Aşçı)
    7358 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Zabıta Memuru)
    7361 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat)
    7364 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü)


    NİTELİK KODLARI NEDİR?

    Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki "Aranan Nitelik Kodları" sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.

    Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, yayımlanan tercih kılavuzundaki "Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar" başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.

    Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.
    Haberler Güncel KPSS 6514, 7225, 7302, 6506 kodları nedir? 2020/1 KPSS tercihleri nitelik kodu anlamları
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