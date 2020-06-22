İŞKUR belediye iş ilanları başvurusu internette vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu anlamda başvurularını internet üzerinden yapacakları araştırmanın ardından kurum üzerinden ya da imkan varsa internet aracılığıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı için araştırmalarını sürdürüyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BELEDİYELERE BAŞVURULAR
Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Per. A.Ş. 23.06.2020
Kastamonu Daday Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.06.2020
Çanakkale Bayramiç Belediyesi Personel Ltd. Şti. 22.06.2020
Kırklareli Kaynarca Belediyesi Pers. Hizm.Ltd.Şti. 22.06.2020
Burdur Tefenni Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 24.06.2020
Aydın Kuşadası Belediyesi Per. A.Ş. 22.06.2020
Yalova Teşvikiye Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.06.2020
Kütahya Tunçbel Tunçbilek Belediyesi Mad. San. Tic. Ltd. Şti. 23.06.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 29.06.2020
Kastamonu Ağlı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 23.06.2020
Ordu Kabadüz Belediyesi Personel Ltd.Şti. 26.06.2020