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    • 06.08.2020 13:03
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    belediye iş ilanları adaylar tarafından yakından takip ediliyor! Memur personel alımı yapılacak

    belediye iş ilanları adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Bu anlamda 11 belediye memur ve personel alımı yapacak. Haziran ayının son haftasına geldiğimiz şu günlerde İŞKUR belediye iş ilanları başvuru sayfası yoğun ilgi görüyor. İşte, İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı hakkında bazı bilgiler...

    KPSS şartsız 4 ve 5 bin TL maaşla memur personel alımı yapılacak

    İŞKUR belediye iş ilanları başvurusu internette vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu anlamda başvurularını internet üzerinden yapacakları araştırmanın ardından kurum üzerinden ya da imkan varsa internet aracılığıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı için araştırmalarını sürdürüyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BELEDİYELERE BAŞVURULAR

    Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.

    İŞKUR BELEDİYE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Per. A.Ş. 23.06.2020

    Kastamonu Daday Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.06.2020

    Çanakkale Bayramiç Belediyesi Personel Ltd. Şti. 22.06.2020

    Kırklareli Kaynarca Belediyesi Pers. Hizm.Ltd.Şti. 22.06.2020

    Burdur Tefenni Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 24.06.2020

    Aydın Kuşadası Belediyesi Per. A.Ş. 22.06.2020

    Yalova Teşvikiye Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.06.2020

    Kütahya Tunçbel Tunçbilek Belediyesi Mad. San. Tic. Ltd. Şti. 23.06.2020

    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 29.06.2020

    Kastamonu Ağlı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 23.06.2020

    Ordu Kabadüz Belediyesi Personel Ltd.Şti. 26.06.2020
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