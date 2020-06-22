İŞKUR belediye iş ilanları başvurusu internette vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu anlamda başvurularını internet üzerinden yapacakları araştırmanın ardından kurum üzerinden ya da imkan varsa internet aracılığıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı için araştırmalarını sürdürüyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de