İŞKUR üzerinden yayınlanan iş ilanlarını takip edebilmek için ilk adımda vatandaşların iş arayan kaydını oluşturması gerekir.

İş arayan kaydı İŞKUR'un web sitesi ya da İŞKUR ofisleri üzerinden yapılabilir. İş arayan kaydının oluşturulması sırasında vatandaşlardan öz geçmiş bilgilerini girmeleri istenir. Kayıt sırasında kimlik, iletişim, eğitim ve meslek bilgilerini içeren öz geçmiş detayları girilir. İş arayan kaydının oluşturulması için kişilerin 14 yaşını doldurması ve verilen bilgilerin doğru olması gerekir. İŞKUR ilanları giriş ve kayıt olma nasıl yapılır? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de