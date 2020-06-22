Toyota işe alım kadroları! Toyota 800 personel ve işçi alımı başvuru şartları ve ilk ilanlar yayımlanmaya başladı!

GÜVENLİKÇİ ALIMI TAMAMLANDI! YENİ İLANLAR AÇIKLANDI!

Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Toyota Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi 17 Haziran tarihinde güvenlik görevlisi kadrosunda bir ilan açıkladı. Bu ilanda 1 kişilik güvenlik görevlisi alımına 60'tan fazla kişi başvuru yaparak talep karşılandı. Yeni ilanlar ise kariyer portalı üzerinden devam etti. Sakarya'da alınacak eleman kadrolarında; bakım elemanı, üretim elemanı, New Graduates, New Graduates ve Human Resources Specialist Kadrosunda istihdam gerçekleştirilecek. Bu alımların başvuruları kariyer portalı üzerinden yapılacak. Üretim elemanı alımında Başvuru şartları şu şekilde;

Yaş şartında; 18 yaşını doldurmuş 30 yaşını geçmemiş olmak,

Eğitim şartında; en az lise ve dengi okullardan mezun olmak,

İkametgah şartında; Kocaeli, Düzce ve Sakarya bölgesinde ikametgah sahibi olmak ve vardiyalı çalışma esaslarında uyumlu olmak gerekmektedir.