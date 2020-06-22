En az 4 bin maaş ile Kızılay, Türksat ve TRT personel alımı devam ediyor

Kızılay, Türksat ve TRT personel alımı için başvurular devam ediyor. Kızılay, Türksat ve TRT resmi internet siteleri üzerinden kadroları açıklamış bulunmaktadır. Bu anlamda haberimizde detaylı olarak verdik. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KIZILAY TRT VE TÜRKSAT ADAYLARDAN ARANAN NİTELİKLER
Kızılay, TRT ve Türksat bünyelerindeki personel ihtiyacını karşılamak için personel alımı yapıyor. Bu yönde adayların bazı nitelikleri yerine getirmeleri gereklidir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise mezunu, Ön Lisans ve Lisans Mezunu olmak,
Ekip çalışmasına yatkın olmak,
Öğrenmeye ve gelişime açık olmak,
Sorumluluk sahibi ve araştırmacı olmak,
Tam Zamanlı çalışabilecek olmak,
İşini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak,
Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilgisine olmak,
Alım yapılacak pozisyonda eğitimini tamamlamış ve eğer aranıyorsa gerekli tecrübeye sahip olmak,
Gibi nitelikler aranacaktır.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
İlgili firmalar bünyelerine personel alımlarını Resmi İnternet adresleri üzerinden almaktadırlar. Yani farklı kariyer sitelerine ihtiyaç duymadan doğrudan TRT, Kızılay ve Türksat resmi Kariyer adresleri üzerinden başvuru alınacak.
TÜRKSAT PERSONEL ALIMI KADROLARI:
KIZILAY PERSONEL ALIMI KADROLARI:
TRT PERSONEL ALIMI KADROLARI:
BAŞVURU SAYFALARI:
Kızılay Başvuru Sayfası: https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx
TRT Başvuru Sayfası: https://kariyer.trt.net.tr/ilan/site.aspx
Türksat Başvuru Sayfası: https://kariyer.turksat.com.tr/ilan/site.aspx