HANGİ ŞEHİRLERE , KADROLARA ALIM YAPILIYOR?

İŞKUR üzerinden yayımlanan sürekli işçi alımlarına baktığımızda aşağıdaki üniversitelerin hastaneleri bünyesine işçi alımı yapıldığına yer verildi:

- Batman Üniversitesi,

- Kırklareli Üniversitesi,

- Düzce Üniversitesi.

Alım yapılan kadrolar ise şu şekilde:

- Temizlik Görevlisi

- Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

- Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)

- Sıvacı

- İnşaat Boyacısı/Boyacı

- Sıhhi Tesisatçı

- Güvenlik Görevlisi.

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BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapacakların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

- Kontenjan tablosunda belirtilen özel şartları taşımak.

- İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak.

- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.