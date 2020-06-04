İBB GENEL BAŞVURU



İBB Kariyer'de genel başvuru niteliğinde düzenlenmiş bir da bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraklerinde oluşabilecek tüm pozisyonlar için değerlendirmeye alınacak başvuru da yapılabiliyor. Genel başvuru için özgeçmişinizi eksiksiz şekilde doldurmanız ve güncellemeniz gerekiyor.

İBB KARİYER'DE AÇIK OLAN POZİSYONLAR



MAKİNE MÜHENDİSİ



IBB20-MAKM06GK



Genel Nitelikler

• Üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümünden mezun,

• SRC 4 ve Psikoteknik Belgesine sahip veya almak için başvuru yapmış olan,

• B sınıfı ehliyeti olan ve aktif olarak araç kullanabilen,

• MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen,

• Planlama, uygulama ve raporlama yeteneklerine sahip,

• İletişimi güçlü, analitik düşünebilen,

• Erkek adayların askerlikle ilişiği tamamlanmış veya tecilli olan,

• İstanbul Anadolu veya Avrupa Yakası'nda ikamet eden,

"Makine Mühendisi" ise alimi yapılacaktır.

İş Tanımı

• Planlı ve periyodik bakim uygulamalarını gerçekleştirecek ve geliştirilmesinde aktif rol alacak,

• Ekip ile diğer birimler arası iletişim ve bilgi akışını sağlayacak,

İstanbul'u çok seven çalışma arkadaşları aramaktayız.



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DOĞALGAZ TEKNİSYENİ (TEKNİK PERSONELİ)



IBB20-DOGT5GK



Genel Nitelikler

• Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise veya Meslek Yüksek Okulları'nın ilgili bölümlerinden mezun olan (Elektrik, motor, torna tesviye, makine, mekatronik, doğalgaz, iklimlendirme soğutma, tesisat teknolojisi vb.)

• SRC 4 ve Psikoteknik Belgesine sahip veya almak için başvurusu olan,

• B sınıfı ehliyeti sahibi ve aktif olarak araç kullanabilen,

• Takım çalışmasına yatkın,

• Askerlik görevini tamamlamış veya tecilli,

• İstanbul Anadolu veya Avrupa Yakası'nda ikamet eden,

"Doğalgaz Teknisyeni" ise alimi yapılacaktır.

İş tanımı

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden IGDAS bünyesinde Doğalgaz altyapısıyla ilgili teknik alanda çalışacak,

İstanbul'u çok seven çalışma arkadaşları aramaktayız.