İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden personel ve işçi alımlarına tam gaz devam ediyor. Bu anlamda vatandaşlar ilanları yakından takip ediyor. İŞKUR resmi sayfasında, farklı şehirlere yapılan personel alımında, başvuru yapacakların bazı şartları taşıması gerektiğini belirtti. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de