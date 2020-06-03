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    • Memurlar
    • 04.06.2020 09:51
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    • 24.06.2020 13:20
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    32.726 sınavsız işçi ve belli oldu

    32.726 sınavsız işçi ve ve detayları oldukça merak ediliyor. İŞKUR resmi adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda mezuniyet şartı olmadan ve en az ilkokul mezunlarından personel alımı yapılacağı bildirildi. Farklı şehirlere yapılan personel alımında başvuruların İŞKUR resmi internet adresinden ve E Devlet kapısı üzerinden yapılabileceğine yer verildi.

    İŞKUR 32.726 sınavsız işçi ve personel alımı başvuru şartları!

    İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden personel ve işçi alımlarına tam gaz devam ediyor. Bu anlamda vatandaşlar ilanları yakından takip ediyor. İŞKUR resmi sayfasında, farklı şehirlere yapılan personel alımında, başvuru yapacakların bazı şartları taşıması gerektiğini belirtti. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    E DEVLET'TEN BAŞVURU

    https://www.turkiye.gov.tr/kriterlere-gore-acik-is-sorgulama

    Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada e devlet şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra iş arayarak başvurunuzu yapın.

    İŞKUR'dan başvuru adımları şu şekilde:

    https://esube.iskur.gov.tr/

    Yukarıdaki linke tıklayın ve açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada İŞ İLANLARI yazan kısma tıklayın. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak.

    İŞKUR ÜZERİNDEN YÜZLERCE AÇIK İŞ İLANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR ALIM YAPILAN KADROLAR

    Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 43
    Bahçıvan 43
    Kasap 43
    Satış Temsilcisi / Plasiyer 42
    Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 41
    Dokuma Konfeksiyon Makineci 40
    CNC Programcısı 39
    Düz Dikiş Makineci 39
    Gıda Mühendisi 39
    Mermer İşçisi 39
    Sekreter 39
    Kamyon Şoförü 38
    Depo Sevkiyat Sorumlusu 37
    Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 36
    Bisküvi İmalat İşçisi 36
    Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 36
    Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi 36

    Tır-Çekici Şoförü 74
    Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 70
    Beden İşçisi (Temizlik) 68
    Muhasebe Meslek Elemanı 64
    Çağrı Merkezi Elemanı 63
    Muhasebeci 62
    Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 58
    CNC Freze Tezgahı Operatörü 57
    Metal Mamuller Montaj İşçisi 56
    İmal İşçisi 55
    Pazarlamacı 54
    Ziraat Mühendisi 54
    Gıda Teknikeri 51
    Makine Montaj İşçisi 51
    Piliç Kesim ve İşleme Elemanı 51
    Düz Dokuma Kumaş İşçisi 50
    Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü) 50
    Ticaret Sekreteri 50
    Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 47
    İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 36
    Dökümcü (Metal) 35
    Elektrik-Elektronik Teknisyeni 35
    Lojistik Elemanı 35
    Makine Bakımcı 35
    Makine Montajcısı 35
    Otomotiv Boya İşçisi 35
    Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü 35
    Depo İşçisi (Elleçleme) 34
    Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 34
    Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 33
    Ambalajcı (El İle) 32
    Boyacı-Metal 31
    Elektronik Montörü (Genel) 31
    E-Ticaret Meslek Elemanı 31
    Hemşire 31
    Makine Teknikeri 31
    Ahşap Mobilya İmalat Ustası 30
    Çaycı 30
    Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı 30
    Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri / Karma Çiftçilik 30
    Turizm Ve Otelcilik Elemanı 30
    Haberler Memurlar İŞKUR 32.726 sınavsız işçi ve personel alımı başvuru şartları belli oldu
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