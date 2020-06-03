İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden personel ve işçi alımlarına tam gaz devam ediyor. Bu anlamda vatandaşlar ilanları yakından takip ediyor. İŞKUR resmi sayfasında, farklı şehirlere yapılan personel alımında, başvuru yapacakların bazı şartları taşıması gerektiğini belirtti. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
E DEVLET'TEN BAŞVURU
https://www.turkiye.gov.tr/kriterlere-gore-acik-is-sorgulama
Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada e devlet şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra iş arayarak başvurunuzu yapın.
İŞKUR'dan başvuru adımları şu şekilde:
Yukarıdaki linke tıklayın ve açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada İŞ İLANLARI yazan kısma tıklayın. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak.
İŞKUR ÜZERİNDEN YÜZLERCE AÇIK İŞ İLANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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İŞKUR ALIM YAPILAN KADROLAR
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 43
Bahçıvan 43
Kasap 43
Satış Temsilcisi / Plasiyer 42
Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 41
Dokuma Konfeksiyon Makineci 40
CNC Programcısı 39
Düz Dikiş Makineci 39
Gıda Mühendisi 39
Mermer İşçisi 39
Sekreter 39
Kamyon Şoförü 38
Depo Sevkiyat Sorumlusu 37
Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 36
Bisküvi İmalat İşçisi 36
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 36
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi 36
Tır-Çekici Şoförü 74
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 70
Beden İşçisi (Temizlik) 68
Muhasebe Meslek Elemanı 64
Çağrı Merkezi Elemanı 63
Muhasebeci 62
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 58
CNC Freze Tezgahı Operatörü 57
Metal Mamuller Montaj İşçisi 56
İmal İşçisi 55
Pazarlamacı 54
Ziraat Mühendisi 54
Gıda Teknikeri 51
Makine Montaj İşçisi 51
Piliç Kesim ve İşleme Elemanı 51
Düz Dokuma Kumaş İşçisi 50
Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü) 50
Ticaret Sekreteri 50
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 47
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 36
Dökümcü (Metal) 35
Elektrik-Elektronik Teknisyeni 35
Lojistik Elemanı 35
Makine Bakımcı 35
Makine Montajcısı 35
Otomotiv Boya İşçisi 35
Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü 35
Depo İşçisi (Elleçleme) 34
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 34
Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 33
Ambalajcı (El İle) 32
Boyacı-Metal 31
Elektronik Montörü (Genel) 31
E-Ticaret Meslek Elemanı 31
Hemşire 31
Makine Teknikeri 31
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 30
Çaycı 30
Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı 30
Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri / Karma Çiftçilik 30
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 30