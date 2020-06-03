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    • 04.06.2020 09:54
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    • 24.06.2020 12:13
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    şartı olmadan üzerinden kamu personeli ve işçi alımları devam ediyor

    Binlerce iş arayan kayıt ile açık iş ilanlarını araştırıyor. Açık iş ilanlarını görüntülemek ve başvuruda bulunmak için İŞKUR kayıt yapmak gerekiyor. İŞKUR kayıt işlemleri ve iş ilanı başvuruları hakkında bilmeniz gereken her şey bu sayfada

    KPSS şartı yok: İŞKUR'dan kamuya yüzlerce kamu personeli alımı

    şartı olmadan üzerinden kamu personeli ve işçi alımları tüm hızı ile devam ediyor. Yüzlerce personel alım ilanı yayımlandı. Türkiye' de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    İŞKUR e sube sayfası üzerinden yayımlanan personel alımlarında kadrolar şu şekilde açıklandı:

    İŞKUR ÜZERİNDEN YÜZLERCE AÇIK İŞ İLANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Büro Memuru (Genel)

    Güvenlik Görevlisi

    Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

    Bahçıvan

    Cankurtaran

    Aşçı

    Modül-Kart Satış Elemanı

    Beden İşçisi (Genel)

    Temizlik Görevlisi

    Kamyon Şoförü

    Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

    Çiftçi (Tarla Ürünleri)(Zirai Sulamacı)


    İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

    İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

    • Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

    • Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

    • Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

    • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

    • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

    • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

    Haberler Memurlar KPSS şartı olmadan İŞKUR üzerinden kamu personeli ve işçi alımları devam ediyor
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