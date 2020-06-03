KPSS şartı olmadan İŞKUR üzerinden kamu personeli ve işçi alımları tüm hızı ile devam ediyor. Yüzlerce personel alım ilanı yayımlandı. Türkiye' de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

ALIM YAPILAN KADROLAR

İŞKUR e sube sayfası üzerinden yayımlanan personel alımlarında kadrolar şu şekilde açıklandı:

İŞKUR ÜZERİNDEN YÜZLERCE AÇIK İŞ İLANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Büro Memuru (Genel)

Güvenlik Görevlisi

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

Bahçıvan

Cankurtaran

Aşçı

Modül-Kart Satış Elemanı

Beden İşçisi (Genel)

Temizlik Görevlisi

Kamyon Şoförü

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

Çiftçi (Tarla Ürünleri)(Zirai Sulamacı)



İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.