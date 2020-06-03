Kamu ve özel sektöre İŞKUR 'dan güvenlik görevlisi, ambulans şoförü, temizlik personeli ve hizmetli alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu internet sitesi e-sube sayfası aracılığıyla art arda ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda , kamu kurumları ile özel sektör kuruluşları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından güvenlik görevlisi ile temizli personeli alımı yapılacağına yer verildi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İŞKUR BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:
- Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmek,
- Atanacağı görevi yapmasına engel sağlık sorunu olmaması,
- En az ilkokul mezunu olmak.
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- İŞKUR 'a kayıtlı olmak,
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İŞKUR BAŞVURU ŞEKLİ
İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Başvuru için aşağıdaki adımları izleyin.
https://esube.iskur.gov.tr/
Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada İŞ ARAYAN kısmından kimlik numaranız ve işkur şifrenizle giriş yapın. İŞKUR şifreniz yoksa solda bulunan e devlet girişi kısmından giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARI kısmına tıklayın. Son olarak karşınıza iş arama sayfası çıkacak. Bu sayfada MESLEK yazan kısma , başvuru yapmak istediğinzi mesleğin adını yazın ve ARA butonuna tıklayın. İlanlar aşağıda sıralanacaktır.