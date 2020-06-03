Kamu ve özel sektöre İŞKUR 'dan güvenlik görevlisi, ambulans şoförü, temizlik personeli ve hizmetli alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu internet sitesi e-sube sayfası aracılığıyla art arda ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda , kamu kurumları ile özel sektör kuruluşları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından güvenlik görevlisi ile temizli personeli alımı yapılacağına yer verildi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de