Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden iş arayanlar için az önce 28 bine yakın personel alım ilanı yayımlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan son dakika en az ilköğretim mezunu başvuru yapacak adaylar için başvuru şartları da aktarıldı. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İşte İŞKUR 22 bin 783 personel alımı başvuru şartları ve detayları detayları takvim.com.tr'de
İŞKUR ÜZERİNDEN 28 BİN PERSONEL ARANIYOR
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden kamu ve özel kurumlar tarafından yayınlanan personel alım ilanlarına adayların son dakika başvuru yapması gerektiği İŞKUR yetkilileri tarafından açıklandı. Bazı ilanların bitiş tarihi bugün olmasından dolayı adayların en kısa sürede İŞKUR il ve ilçe merkezlerine başvurularını iletmeleri gerektiği belirtildi. Yayınlanan işkur iş ilanları arasında en fazla ilanın Beden İşçisi, Makineci, Temizlik ve Satış danışmanı mesleklerinde olduğu görüldü.
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İŞKUR İŞ İLANLARINDA YAYINLANAN PERSONEL ALIMLARINA EN FAZLA PERSONEL ARANAN MESLEKLER
İŞKUR iş ilanlarında en fazla personel aranan meslekler şöyle:
Beden İşçisi (Genel)3707
Bisküvi İmalat İşçisi629
Satış Danışmanı / Uzmanı504
Ön Muhasebeci487
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı484
Temizlik Görevlisi473
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi402
Meyve Sebze Ayıklama İşçisi402
Paketleme işçisi366
Makineci (Dikiş)365
Reyon Görevlisi260
Kasiyer253
Konfeksiyon İşçisi250
Ambar/Depo Görevlisi247
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)246
Forklift Operatörü199
Garson (Servis Elemanı)189
CNC Torna Tezgahı Operatörü186
Elektrikçi (Genel)180
Şoför-Yük Taşıma175
Kurye171
Aşçı150
Makine Mühendisi137
Elektrik Teknisyeni136
Pazarlamacı127
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı125
Medikal Maske İmal İşçisi123
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)122
Muhasebeci120
Bulaşıkçı (Stevard)111
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)108
Kamyon Şoförü108
Güvenlik Görevlisi103
Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi100
Mekanik Bakım Onarımcısı94
Muhasebe Meslek Elemanı93
Büro Memuru (Genel)91
Çelik Yapılandırmacı90
Depo Sevkiyat Sorumlusu90
Turizm Ve Otelcilik Elemanı90