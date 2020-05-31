Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden iş arayanlar için az önce 28 bine yakın personel alım ilanı yayımlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan son dakika en az ilköğretim mezunu başvuru yapacak adaylar için başvuru şartları da aktarıldı. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İşte İŞKUR 22 bin 783 personel alımı başvuru şartları ve detayları detayları takvim.com.tr'de