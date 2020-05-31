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    • 01.06.2020 10:58
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    • 07.06.2020 15:15
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    Kamu ve lara 28 bin personel alımı yapılacak! İşte ilanlar

    Kamu ve lara 28 bine yakın personel alımı yapılacak. Bu anlamda yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde personel ve memur alım ilanları tam gaz devam ediyor. Deneyimli, deneyimsiz personel alımları için yapmanız gerekenler çok kolay! İş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.

    Kamu ve özel kurumlara 28 bin personel alımı başvuru şartları nedir?

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden iş arayanlar için az önce 28 bine yakın personel alım ilanı yayımlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan son dakika en az ilköğretim mezunu başvuru yapacak adaylar için başvuru şartları da aktarıldı. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İşte İŞKUR 22 bin 783 personel alımı başvuru şartları ve detayları detayları takvim.com.tr'de

    İŞKUR ÜZERİNDEN 28 BİN PERSONEL ARANIYOR

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden kamu ve özel kurumlar tarafından yayınlanan personel alım ilanlarına adayların son dakika başvuru yapması gerektiği İŞKUR yetkilileri tarafından açıklandı. Bazı ilanların bitiş tarihi bugün olmasından dolayı adayların en kısa sürede İŞKUR il ve ilçe merkezlerine başvurularını iletmeleri gerektiği belirtildi. Yayınlanan işkur iş ilanları arasında en fazla ilanın Beden İşçisi, Makineci, Temizlik ve Satış danışmanı mesleklerinde olduğu görüldü.

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    İŞKUR İŞ İLANLARINDA YAYINLANAN PERSONEL ALIMLARINA EN FAZLA PERSONEL ARANAN MESLEKLER

    İŞKUR iş ilanlarında en fazla personel aranan meslekler şöyle:

    Beden İşçisi (Genel)3707

    Bisküvi İmalat İşçisi629

    Satış Danışmanı / Uzmanı504

    Ön Muhasebeci487

    Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı484

    Temizlik Görevlisi473

    Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi402

    Meyve Sebze Ayıklama İşçisi402

    Paketleme işçisi366

    Makineci (Dikiş)365

    Reyon Görevlisi260

    Kasiyer253

    Konfeksiyon İşçisi250

    Ambar/Depo Görevlisi247

    Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)246

    Forklift Operatörü199

    Garson (Servis Elemanı)189

    CNC Torna Tezgahı Operatörü186

    Elektrikçi (Genel)180

    Şoför-Yük Taşıma175

    Kurye171

    Aşçı150

    Makine Mühendisi137

    Elektrik Teknisyeni136

    Pazarlamacı127

    Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı125

    Medikal Maske İmal İşçisi123

    Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)122

    Muhasebeci120

    Bulaşıkçı (Stevard)111

    Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)108

    Kamyon Şoförü108

    Güvenlik Görevlisi103

    Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi100

    Mekanik Bakım Onarımcısı94

    Muhasebe Meslek Elemanı93

    Büro Memuru (Genel)91

    Çelik Yapılandırmacı90

    Depo Sevkiyat Sorumlusu90

    Turizm Ve Otelcilik Elemanı90
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