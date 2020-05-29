İl, ilçe belediyeleri ve üniversiteler personel memur ve işçi alım ilanlarına hız vermiş durumda. Bu anlamda ilanlar vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde ilgi görüyor. DPB sözleşmeli personel alım ilanlarına başvuru yapmak için ilana has şartlara sahip olmak gerekmektedir. Çeşitli kadrolar için yapılan sözleşmeli personel istihdam şekilleri haberimizde... Aşağıdaki ilanlarda çeşitli üniversitelere ve belediyelere ait devletin resmi kamu ilan sitesinde yayınlanan devlet memuru, kamu personeli, sürekli veya geçici işçi ilanlarını görebilirsiniz. Devlet memuru olmak birçok vatandaşın hayalidir. Kimi hayaline ulaşmak için gösterdiği çabalar sonrasında devlet memuru olmaya hak kazanırken kimi vatandaşlar ise bu hayalini gerçekleştiremez.
*** ALIM YAPACAK KURULUŞLAR VE KONTENJANLAR ***
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 253 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (Başvurular, 22 Mayıs'tan itibaren 10 gün içinde)
CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 50 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK (Kura: 1 Haziran 2020)
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (Başvurular 21 Mayıs'ta başlayıp 15 gün sürecek)
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK (Başvurular, 20 Mayıs - 5 Haziran 2020 tarihleri arasında)
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 137 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (Müracaatlar, 20.05.2020 – 27.05.2020 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 256 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (20 Mayıs'dan itibaren 15 gün içinde)
AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 PERSONEL ALACAK (08/06/2020 tarihinden 12/06/2020 tarihi mesai bitimine kadar)
ÇEMİŞGEZEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK (Görüşme Zamanı: 27 Mayıs 2020)
BAYAT (ÇORUM) BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK (Görüşme Zamanı: 1 Haziran 2020)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 47 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (Başvuru Tarihleri: 15 Mayıs 2020 – 29 Mayıs 2020)
SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 25 ZABITA MEMURU ALACAK (15/06/2020'den 19/06/2020 günü mesai bitimine kadar)
SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 25 ZABITA MEMURU ALACAK (Başvuru: 15/06/2020'den 19/06/2020 günü mesai bitimine kadar)
DEVLET MEMURU NASIL OLUNUR?
Kamu kurumlarında devlet memurluğu olarak çalışmak isteyen kişiler için ilk önce Kamu Personel Seçme Sınavından başarılı puan alması gerekiyor. KPSS sınavına girmeyen adayların memurluk başvuruları kabul edilemez. Devlet memurluğuna geçişte aranan KPSS sınavına ek olarak en az lise ve dengi okullardan mezun olma şartı da mevcuttur. KPSS sınavları öğrenim derecesine göre ikiye ayrılmaktadır. Birincisi ön lisans ve ilköğretim olarak yapılmaktadır. İkincisi ise lisans mezunlarını kapsamaktadır. Ön lisans ve ilköğretim kpss sınavları iki yılda bir gerçekleşirken, lisans mezunları için her yıl düzenlenmektedir. Devlet memuru olmak için kpss puanından en az 70 puan almak gerekiyor.
75 puan alıp ataması gerçekleşmeyen adaylarda vardır. Böyle olmasının en temel sebebi ise alım gerçekleşen ilgili bölümler için başvuru yapan adayların puanlarının en yüksekten en aza kadar listelenmesidir. Örneğin; adalet bakanlığının yaptığı açıklamaya göre 10 kişinin alınacağı birime 15 adayın başvuru yaptığını düşünelim. Aralarında 85-90 puan olan adaylar fazla olduğundan 75 puan alan aday sıralamaya giremediğinden ataması devlet memuru olması gerçekleşemez. KPSS puanı 70 ve üzeri olan adayların devlet memurluğu için mülakattan başarı ile geçmeleridir.
Memur Olmanın Avantajları Nelerdir?
Devlet memuru olmak birçok vatandaşın hayalidir. Kimi hayaline ulaşmak için gösterdiği çabalar sonrasında devlet memuru olmaya hak kazanırken kimi vatandaşlar ise bu hayalini gerçekleştiremez. Çalışma saatleri, günleri, memura tanınan haklar , izin günleri, aldıkları maaşa kadar çoğu kriter memur olmayı istemeye yeterlidir. 10, 12 saat veya vardiyalı sistemde çalışan diğer mesleklere göre memur saatleri sabah 8, akşam 4 ya da sabah 9, akşam 5 gibi olması memurluğu tercih etmeye en önemli faktördür.
Hafta sonlarının tatil olması, yıllık izinler ve resmi tatiller devlet memuru avantajları arasında yer alır. Memurluk dışında başka işlerde çalışan kişilerin işveren tarafından işine son verilmesi durumunda çalışan kişinin ilerleyen yılları için planlama yapmasını zorlaştırırken devlet memurluğu yapanlar kolaylıkla işten çıkartılma, kovulma durumu yaşamazlar. Memurluğun gerektirdiği şekilde iş hayatlarını sürdürmeleri gerekir. Yüz kızartıcı suç işlenmez ise memuriyet hayatınıza emekli olana kadar devam ettirebilirsiniz.