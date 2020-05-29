İl, ilçe belediyeleri ve üniversiteler personel memur ve işçi alım ilanlarına hız vermiş durumda. Bu anlamda ilanlar vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde ilgi görüyor. DPB sözleşmeli personel alım ilanlarına başvuru yapmak için ilana has şartlara sahip olmak gerekmektedir. Çeşitli kadrolar için yapılan sözleşmeli personel istihdam şekilleri haberimizde... Aşağıdaki ilanlarda çeşitli üniversitelere ve belediyelere ait devletin resmi kamu ilan sitesinde yayınlanan devlet memuru, kamu personeli, sürekli veya geçici işçi ilanlarını görebilirsiniz. Devlet memuru olmak birçok vatandaşın hayalidir. Kimi hayaline ulaşmak için gösterdiği çabalar sonrasında devlet memuru olmaya hak kazanırken kimi vatandaşlar ise bu hayalini gerçekleştiremez.