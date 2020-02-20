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En az ilköğretim mezunu Şehir hastanelerinde çalışacak personel aranıyor!

üzerinden KPSS şartsız olarak şehir hastanelerine personel alımları yapılacak. 'de sağlık sektörüne damga vuran ve sayıları her gün artan bu hastaneler için personel ihtiyacı ise giderek artmakta. İŞKUR üzerinden şehir hastaneleri için en az ilk öğretim mezunu personel alınacağı belirtildi.

  • Memurlar
  • 21.02.2020 09:12
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 19:17
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En az ilköğretim mezunu Şehir hastanelerinde çalışacak personel aranıyor!

En az ilköğretim mezunu adaylar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden şehir hastanelerinde çalışacak personel arandığı açıklandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı. Şehir hastanelerinde çalışacak personellerde aranan başvuru şartlarının yanı sıra adayların yapacakları görevler de belirtildi.

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