En az ilköğretim mezunu Şehir hastanelerinde çalışacak personel aranıyor!

En az ilköğretim mezunu adaylar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden şehir hastanelerinde çalışacak personel arandığı açıklandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı. Şehir hastanelerinde çalışacak personellerde aranan başvuru şartlarının yanı sıra adayların yapacakları görevler de belirtildi.

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