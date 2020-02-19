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güncel personel alım ilanları ve kadrolar neler? 81 şehre İ açıklaması!

Türkiye 'ndan alınan son dakika bilgilerine göre mezuniyet şartı olmadan kapsamında personel alımı yapılacağına yer verildi. TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017'de, 01.01.2018'den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir. On binden fazla personel alımı için yayımlanacak ilanlar açıklanır açıklanmaz takvim.com.tr'de. Temizlik personeli, işçi, beden işçisi, çevre personeli gibi kadrolara yapılan personel alımı tüm şehirlere yapılacak.

  • Memurlar
  • 20.02.2020 09:34
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 09:34
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İŞKUR TYP personel alımı açıklaması: 81 şehre alım olacak

İŞKUR TYP personel alım ilanları binlerce kişi tarafından bekleniyor. Bu bağlamda TYP personel alımı ve kadroları haberimizde yer alacak. İŞKUR üzerinden yapılan açıklamada farklı şehirlerde kamu kurumları bünyesine personel alınacağına yer verildi. Bakanlıklar, belediyeler, il özel idareleri, valilikler, PTT'ler, Adliyeler, Cumhuriyet Savcılıkları ile kamu kurum kuruluşları bünyesine personel alınacak. TYP programı kapsamında vatandaşlar asgari ücret ve SGK güvencesi altında iş sahibi olmaktadırlar. TYP iş ilanları vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. 81 şehirde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak.

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