İŞKUR TYP personel alım ilanları binlerce kişi tarafından bekleniyor. Bu bağlamda TYP personel alımı ve kadroları haberimizde yer alacak. İŞKUR üzerinden yapılan açıklamada farklı şehirlerde kamu kurumları bünyesine personel alınacağına yer verildi. Bakanlıklar, belediyeler, il özel idareleri, valilikler, PTT'ler, Adliyeler, Cumhuriyet Savcılıkları ile kamu kurum kuruluşları bünyesine personel alınacak. TYP programı kapsamında vatandaşlar asgari ücret ve SGK güvencesi altında iş sahibi olmaktadırlar. TYP iş ilanları vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. 81 şehirde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak.

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