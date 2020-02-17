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  • 18.02.2020 09:38
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 09:38

Büyük müjde! personel alım ilanları: 50 bin personel alım başvuru şartları ve aranan meslekler kadrolar...

, kurum üzerinden 50 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Kamu ve özel kurumlar tarafından yayımlanan 50 bin personel alım ilanında başvuru şartları da belirtildi. Öte yandan ortaokul mezunları da alım ilanlarına başvuru yapabiliyor. İŞKUR resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyurularda personel memur işçi alımlarının kamu kurumlarına ve özel sektör bünyesine yapıldığına yer verildi. Belediyeler, belediye şirketleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, özel sektör iş yerlerine yapılan personel alımlarında başvuru genel şartları... Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapabilirsiniz.

İŞKUR üzerinden 50 bin personel alımı olacak!

Türkiye İş Kurumu, kamu ve özel kurumların verdiği personel ilanları ile iş arayan yüzbinlerce vatandaş için istihdam yaratmaya devam ediyor.
Son olarak İŞKUR üzerinden toplam 50 bin personel alımı ilanı yayınlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanı ve memur alımı ilanlarında adaylarda aranan başvuru şartları da belirtildi. İŞKUR resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyurularda personel memur işçi alımlarının kamu kurumlarına ve özel sektör bünyesine yapıldığına yer verildi. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullananabilirsiniz. İşte 50 bin personel alım başvuru şartları ve aranan meslekler kadrolar...

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