Türkiye İş Kurumu, kamu ve özel kurumların verdiği personel ilanları ile iş arayan yüzbinlerce vatandaş için istihdam yaratmaya devam ediyor.

Son olarak İŞKUR üzerinden toplam 50 bin personel alımı ilanı yayınlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanı ve memur alımı ilanlarında adaylarda aranan başvuru şartları da belirtildi. İŞKUR resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyurularda personel memur işçi alımlarının kamu kurumlarına ve özel sektör bünyesine yapıldığına yer verildi. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullananabilirsiniz. İşte 50 bin personel alım başvuru şartları ve aranan meslekler kadrolar...

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