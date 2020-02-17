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  • 18.02.2020 09:10
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 09:10

, , , ve şartları nedir? 18 Şubat kamu personeli alımları

, , , ve şartları nedir? aracılığı ile gelmiş olan ilanlara göre farklı kurumlar ve kuruluşlar personel alımı yapacağını belirtti. İŞKUR'da 17 Şubat 2020 tarihi ile yayımlanmış olan ilanlara başvuru süreci başladı. Adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden elektronik ortamda veya ilgili İŞKUR İl Müdürlüklerinden şahsen yapmaları gereklidir. İlanları incelemek için ilgili bağlantıya tıklayarak açılan sayfada, İŞYERİ ÜNVANI kısmında kurum adını yazarak ve ARA butonuna tıklayarak ilanlara ulaşabilirsiniz.

İŞKUR 17 Şubat kamu personeli alımları: EGM, MSB, MEB...

İŞKUR 17 Şubat kamu personeli alımları tüm hızıyla devam ediyor. İŞKUR Kamu Personeli alımı ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yaparak öncelikle üyelik bilgileri ile sisteme giriş yaptıktan sonra İş Arama ekranında bulunan İŞYERİ TÜRÜ kısmına ilgili kurumunda yazılı yazarak ve ARA butonuna tıklayarak ilgili ilanlara ulaşabilirsiniz.
Yayımlanan Kamu personeli alımı ilanlarına göre kamuya farklı pozisyonlarda ve niteliklerde personel alımı yapılacak. Peki hangi kadrolarda alım yapılacak? İŞKUR üzerinden belediyeler, EGM, MSB, MEB ve banka için personel alımları detayları takvim.com.tr'de

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