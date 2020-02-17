İŞKUR 17 Şubat kamu personeli alımları tüm hızıyla devam ediyor. İŞKUR Kamu Personeli alımı ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yaparak öncelikle üyelik bilgileri ile sisteme giriş yaptıktan sonra İş Arama ekranında bulunan İŞYERİ TÜRÜ kısmına ilgili kurumunda yazılı yazarak ve ARA butonuna tıklayarak ilgili ilanlara ulaşabilirsiniz.

Yayımlanan Kamu personeli alımı ilanlarına göre kamuya farklı pozisyonlarda ve niteliklerde personel alımı yapılacak. Peki hangi kadrolarda alım yapılacak? İŞKUR üzerinden belediyeler, EGM, MSB, MEB ve banka için personel alımları detayları takvim.com.tr'de

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