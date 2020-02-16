Şubat ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde KPSS ve DPB 2020 Şubat ayı KPSS'li ve KPSS'siz personel memur alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Devlet Personel Başkanlığı (DPB) kendi resmi internet sayfasında 22 kamu kurumunun memur-işçi statülerinde ve askeri personel statülerinden toplam 2 bin 322 personel alımı yapılacağını duyurdu. Personel alımı için bazı kamu kurumları KPSS şartı istemezken bazı kamu kurumları KPSS 50, 60 ve 70 taban puan şartı sundu. Peki hangi kamu kurumları Şubat 2020'de KPSS'li ve KPSS'siz olarak personel alımı yapacak?

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