Şubat ayının artık son haftasına girdiğimiz şu günlerde İŞKUR vasıflı vasıfsız personel alım ilanları devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) beden işçisi alımı için 2 bin 133, temizlik personeli alımı için ise 581 iş ilanı yayınladı. İŞKUR üzerinden onlarca şehirden vasıflı-vasıfsız 7200 beden işçisi ve 1700 temizlik personeli alımı yapılacaktır. Başta İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep, Konya, İzmir, Mersin, Adana, Malatya, Balıkesir, Tekirdağ, Bursa, Aydın, Muğla olmak üzere toplamda 74 şehirden personel alımı gerçekleştirilecektir.

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. Detaylı olarak açıkladık.

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