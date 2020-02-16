İŞKUR üzerinden BİM ve A101 markete yüzlerce personel alımı olacak. BİM ve A101 marketleri tarafından bir açıklama yayınlandı.

Yayımlanan duyuruda en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Farklı kadrolara yapılan personel alımı için başvuru detayları haberimizde. Sayıları şuanda iki yüz kişilik kontenjana ulaşan istihdam ilanları için adaylar hem personel, kasiyer, reyon görevlisi hem de yönetici unvanı ile marketlerin kendi kariyer platformlarından başvuru ve cv eklentisi yapabiliyor. İşte başvuru şartları bölümler ve kadrolar detaylar takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ