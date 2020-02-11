Kamu personeli olmak isteyenlerin yakından takip ettiği Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından yapılan açıklamada memur alımı ilanlarının yayımlandığı DPB internet sitesi kapandı. Kamu personeli alımı ilanlarının bundan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesi üzerinden yayımlanacağı açıklandı. DPB personel alım ilanı detayları, memur alımı iş başvuruları ve diğer tüm detaylar haberimizde... Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İNTERNET SİTESİ KAPANDI

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada kamu personel alım ilanlarının yayımlandığı resmi internet sitesinin kapanacağı belirtildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanacak personel alım ilanlarının yayımlanacağı internet sitesi açıklandı.

KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARINA BAŞVURU YAPACAKLAR DİKKAT!

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklama şöyle:

E-Uygulama sistemi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "www.ailevecalisma.gov.tr" internet sayfasındaki "Hızlı Erişim" bölümünde yer alacaktır. E-Uygulama sistemine daha önce yetkilendirilmiş personel artık Bakanlığımızın https://kamueuygulama.ailevecalisma.gov.tr/ adresi üzerinden giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirmeye devam edecektir.