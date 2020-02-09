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  • 10.02.2020 09:51
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 09:51

kamuya ve özele binlerce personel alım başvuru şartları açıklandı! İşte İŞKUR personel alım ilanları

İş Kurumu üzerinde personel alımı ilanları için yeni gelişme oldu. Geçtiğimiz haftaya göre personel alımı sayısı arttı. Özel olarak ise adaylardan, , Mezuniyet, Tecrübe veya meslek belgesi gibi nitelikler aranacak. Bu yönde KPSS olarak, KPSS puanı ile kamuya alımlarda kullanılıyor. Bazı kurumlar belirli pozisyonlar için adaylardan KPSS şartı arıyabiliyor. Mezuniyet niteliği olarak ise, İlköğretim, Ortaokul, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları başvuru yapabiliyor.

İŞKUR personel alımlarını arttırdı! İşte kadrolar

İŞKUR personel alımı kadroları ve ilanları açıklanmaya devam ediyor. Daha önce 42 bin personel alımı yapılacaktı. Fakat bu sayı 48 bine çıkartılarak güncellendi. İlgili alımlar Türkiye Geneli yapılacak olup farklı pozisyonlarda iş ilanı yayımlandı. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

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