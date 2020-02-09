İŞKUR personel alımı kadroları ve ilanları açıklanmaya devam ediyor. Daha önce 42 bin personel alımı yapılacaktı. Fakat bu sayı 48 bine çıkartılarak güncellendi. İlgili alımlar Türkiye Geneli yapılacak olup farklı pozisyonlarda iş ilanı yayımlandı. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

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