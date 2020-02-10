İŞKUR bugün hastanelere ve bazı sağlık kuruluşlarına personel alımı yapılacağını duyurdu. Farklı branşlardan en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden 255 sağlık personeli alımı yapılacağını duyuran İŞKUR, başvuru ön kayıtlarının kendi sitesi üzerinden online yapılacağını belirtti. Peki, hangi branşlardan kaç sağlık personeli alımı yapılacak? Hangi hastanelere personel alımı yapılacak? İşte ayrıntılar…

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