Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 10.02.2020 16:43
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 16:46

yüzlerce hastane personeli alımı yapacak! İşte başvuru şartları

yüzlerce hastane personeli alımı yapacak. Bu bağlamda ebe ve hemşire başta olmak üzere ilanlar açıklandı. İŞKUR’un açık iş ilanları kategorisinde yayınlanan iş ilanlarına göre, bazı hastane ve sağlık kurumlarına, en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden sağlık personeli alımı yapılacak. İş başvuruları başlamış olup, başvurular İŞKUR şube müdürlüklerinden veya İŞKUR e-şube üzerinden online olarak yapılacaktır. Başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikli olarak İŞKUR'a kayıtlı olmaları gerekmektedir. Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

İŞKUR yüzlerce hastane personeli alımı yapacak

İŞKUR bugün hastanelere ve bazı sağlık kuruluşlarına personel alımı yapılacağını duyurdu. Farklı branşlardan en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden 255 sağlık personeli alımı yapılacağını duyuran İŞKUR, başvuru ön kayıtlarının kendi sitesi üzerinden online yapılacağını belirtti. Peki, hangi branşlardan kaç sağlık personeli alımı yapılacak? Hangi hastanelere personel alımı yapılacak? İşte ayrıntılar…

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriİŞKUR yüzlerce hastane personeli alımı yapacak! İşte başvuru şartları
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri