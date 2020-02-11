Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.02.2020 12:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.02.2020 12:24

    İş kurana verilecek! Hangi meslekler için....

    Herkes kendi işinin patronu olmak istiyor. Bu bağlamda bu imkanı sizlere sunuyor. İş fikri KOSGEB desteklenen sektörler içerisinde yer alan yeni girişimciler için kurulmuş olan bir destek programdır. Program 2020 yılı itibarı ile 60.000 TL kadar hibe olanağı sağlamaktadır. Kendi işinin patronu olmak isteyenlere devlet birçok kurumu aracılığı ile destek oluyor. Özellikle işgücüne katılımını artırmak için kadın girişimcilere, engelli girişimci, genç girişimcilere, şehit ve gazi yakınlarına avantajlı imkanlar sağlanabiliyor. KOSGEB ülkemizde sosyal ihtiyaçların ve ekonominin karşılanabilmesi adına orta ve küçük ölçekli işletmelerin etkisi ve sanayideki payını artırmak amacıyla kurulmuştur.

    İş kurana 60 bin lira hibe verilecek! Hangi meslekler için....

    Kadınların iş dünyasında daha fazla yer almalarını devlet desteklemeye devam ediyor. Bunun için kendi işini kurmak isteyenlere 60 bin liraya kadar geri ödemesiz kredi desteği sağlanıyor. Merak edilen detayları sizin için derledik. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olan ama halk arasında kısaltması ile yani KOSGEB olarak bilinen kurumdur. Eski ismiyle Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yeni ismiyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak görevini yerine getirmektedir. 1990 yılında kuruluşu tamamlanmıştır

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerEkonomi Haberleriİş kurana 60 bin lira hibe verilecek! Hangi meslekler için....
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri