İŞKUR üzerinden TYP güncel personel alımları vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Bu bağlamda Şubat ayı TYP ilanlarının açıklanması dört gözle bekleniyor. TYP programı kapsamında vatandaşlar asgari ücret ve SGK güvencesi altında iş sahibi olmaktadırlar. TYP iş ilanları vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. 81 şehirde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak. İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan Toplum Yararına Programlar alanında işçi alımı ilanları yayımlanmaya başladı. Kurum aracılığıyla yayımlanan ilanlarla bakım-onarım ve çevre temizliği alanlarında istihdamı sağlanacak. İŞKUR TYP personel alımı ilanlarının açıklanması bekleniyor. İlanlar açıklanır açıklanmaz takvim.com.tr'de

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