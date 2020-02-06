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  • 07.02.2020 09:15
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 09:15

nedir, katılım şartları nelerdir? TYP güncel personel alım ilanları ve kadrolar neler?

tarafından işsiz vatandaşlar için hayata geçirilen programı kapsamında vatandaşlar asgari ücret ve güvencesi altında iş sahibi olmaktadırlar. TYP kapsamında mezuniyet şartı olmadan ve sınavsız personel alımı yapılacak. İŞKUR tarafından yapılacak personel alımında adaylar farklı kurumlar bünyesinde edilecek. İşte beklenen ilan tarihi ve şartları takvim.com.tr'de. TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017'de, 01.01.2018'den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir. On binden fazla personel alımı için yayımlanacak ilanlar açıklanır açıklanmaz takvim.com.tr'de

İŞKUR TYP güncel personel alım ilanları ve kadrolar neler?

İŞKUR üzerinden TYP güncel personel alımları vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Bu bağlamda Şubat ayı TYP ilanlarının açıklanması dört gözle bekleniyor. TYP programı kapsamında vatandaşlar asgari ücret ve SGK güvencesi altında iş sahibi olmaktadırlar. TYP iş ilanları vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. 81 şehirde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak. İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan Toplum Yararına Programlar alanında işçi alımı ilanları yayımlanmaya başladı. Kurum aracılığıyla yayımlanan ilanlarla bakım-onarım ve çevre temizliği alanlarında istihdamı sağlanacak. İŞKUR TYP personel alımı ilanlarının açıklanması bekleniyor. İlanlar açıklanır açıklanmaz takvim.com.tr'de

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