Yurt dışında çalışmak isteyenlere büyük fırsat geliyor. Almanya genelinde ekonomik beklentiler üzerine yapılan anketlerde, şirketlerin yüzde 60'ının en büyük endişesinin nitelikli iş gücü gerektiren ve içerideki kaynaklarla kapatılamayan pozisyonlar olduğu belirtiliyor. Bu bağlamda Almanya Avrupa Birliği ülkeleri dışında nitelikli çalışanlara kapılarını açacak. Yeni istihdam planında dil şartında istisnalar ve iş bulma vizesi gibi imkanlar sunulacak. Almanya'da çalışacak personeller en az 1557 Euro kazanacak. İşte Almanya işçi alımı başvuru şartları ve kadrolar hakkında detaylar takvim.com.tr'de

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