İŞKUR personel alımlarına tüm Türkiye'de Şubat ayında da devam ediyor. İŞKUR personel alım ilanlarına takvim.com.tr'de yer alan linkler ve İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu bağlamda adaylar başvurularını İŞKUR resmi internet adresi olan https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx üzerinden gerçekleştirebilirler. Özel kuruluşlar tarafından ve Kamu kurumları tarafından verilen ilanlar ile Türkiye Geneli 81 Şehirde alım yapılacak. Alımlar farklı pozisyonlar için yapılacağı belirtildi. İşte 81 ilde pozisyonlar kadrolar