Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 06.02.2020 09:17
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 09:17

şartsız en az 4-7 bin lira maaşla onlarca farklı meslekte personel alımı başvuru şartları nedir? İşte kadrolar

Genel merkezi 'da bulunan Türk ı tarafından Ankara'da çalışacak 'siz en az 4-7 bin lira maaşla 17 farklı meslekten personel alım ilanı yayımlandı. Kızılay tarafından yayımlanan personel alımı ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı. Kızılay personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylardan belirtilen bölümlerden mezun olma şartının yanı sıra Kızılay'ın gerçekleştirdiği projelerde de görev alacak deneyime sahip olma şartı da arandığı görüldü. Kızılay personel alımı ilanı detayları haberimizde... Kızılay eski adı Hilal-i Ahmer Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkeleri olan insaniyetçilik, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık çerçevesinde çalışan kamu yararına yarı-gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur.

En az 4-7 bin lira maaşla KPSS'siz personel alımı yapılacak!

KPSS şartı olmadan en az 4-7 bin lira maaşla personel alımları devam ediyor. Bu bağlamda sayfamızda önemli bilgilere yer verdik.
17 farklı meslekte Ankara'da Türk Kızılayı tarafından yayımlanan personel alım ilanlarına başvuruların devam ettiği duyuruldu. Ayrıca Kızılay tarafından yayınlanan KPSS şartsız personel alım ilanlarında adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. Kızılay'a yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden başladı. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki kariyer sayfalarına gitmesi gerekmektedir. İşte KPSS şartsız onlarca farklı meslekte personel alımı başvuru şartları...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriKPSS şartsız en az 4-7 bin lira maaşla onlarca farklı meslekte personel alımı başvuru şartları nedir? İşte kadrolar
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri