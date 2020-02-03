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  • 04.02.2020 09:33
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 09:33

4 Şubat alımları: Belediyeler, EGM, MSB ve personel alım başvuru şartları nedir?

aracılığı ile gelmiş olan ilanlara göre farklı kurumlar ve kuruluşlar personel alımı yapacağını belirtti. İŞKUR'da 3 Şubat 2020 tarihi ile yayımlanmış olan ilanlara başvuru süreci başladı. Adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzeridnden elektronik ortamda veya ilgili İŞKUR İl Müdürlüklerinden şahsen yapmaları gereklidir. İlanları incelemek için ilgili bağlantıya tıklayarak açılan sayfada, İŞYERİ ÜNVANI kısmında kurum adını yazarak ve ARA butonuna tıklayarak ilanlara ulaşabilirsiniz.

4 Şubat İŞKUR kamu personeli alımları: Belediyeler, EGM, MSB ve MEB

İŞKUR, Şubat ayına geldiğimiz şu günlerde personel alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara göre alımlar farklı kurumlar ve farklı pozisyonlara yapılacağı bildirildi. İŞKUR Şubat ayının ilk ilanlarını yayımladı. Yayımlanan Kamu personeli alımı ilanlarına göre kamuya farklı pozisyonlarda ve niteliklerde personel alımı yapılacak. Peki hangi kadrolarda alım yapılacak?
Temizlik Görevlisi, Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik), Beden İşçisi (Genel), Halkla İlişkiler Görevlisi, ve Aşçı pozisyonlarında alım yapılacak.

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