İŞKUR, Şubat ayına geldiğimiz şu günlerde personel alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara göre alımlar farklı kurumlar ve farklı pozisyonlara yapılacağı bildirildi. İŞKUR Şubat ayının ilk ilanlarını yayımladı. Yayımlanan Kamu personeli alımı ilanlarına göre kamuya farklı pozisyonlarda ve niteliklerde personel alımı yapılacak. Peki hangi kadrolarda alım yapılacak?

Temizlik Görevlisi, Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik), Beden İşçisi (Genel), Halkla İlişkiler Görevlisi, ve Aşçı pozisyonlarında alım yapılacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ