Migros Şubat 2020 iş ilanları açıklandı. Bu bağlamda manav, kasap, mağaza personeli, meyve sebze tezgahtarı, taze gıda personeli, kuruyemiş tezgahtarı ve şarküteri personeli başvuru şartlarını haberimizde bulabileceksiniz. Çeşitli kariyer sayfaları üzerinden yayımlanan duyuruda , alınacak personellerin farklı kadrolarda istihdam edileceğine yer verildi. Migros marketleri sabah 09:00'da açılarak, gece 22:00'de kapılarını kapatır. Migros marketler zincirinde vardiya sistemi olduğundan öğle saatlerinde kapanmayarak müşterilerine hizmet vermeye devam eder.
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