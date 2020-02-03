İŞKUR ve DPB 2020 Şubat ayı KPSS'li ve KPSS'siz personel memur alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Şubat ayı kamuya ve özele binlerce memur personel alımı yapılacak. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden bakanlıklar ve kurumlar memur alımı yapacak. Bir yandan İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlar ve bir yandan Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanlara göre adaylardan bazı nitelikler kapsamında alım yapılacağı bildirildi. Kamu kurumu ve belediye olmak üzere en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden personel alımı yapacak! Peki hangi kamu kurumları Şubat 2020'de KPSS'li ve KPSS'siz olarak personel alımı yapacak?

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