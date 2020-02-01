Türkiye İş Kurumu üzerinde belediyelere personel alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. İstanbul'da bulunan ilçe belediyesine KPSS'siz zabıta alınacak. Söz konusu olan Beyoğlu Dönüşüm yayımladığı ilanda Zabıta personeli dışında, Destek Porter Taşıma Personeli pozisyonunda 2 kişi ve Onay Takip Personeli pozisyonunda personel alımı yapacağını bildirdi. İlgili pozisyonlar için'de başvuru şartları aynıdır. İlan hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanarak ilanın detaylarına ulaşabilirsiniz.

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