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  • 01.02.2020 13:24
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 13:26

'siz belediyelere takip, taşıma ve zabıta personeli alınacak!

'siz belediyeye takip, taşıma ve zabıta personeli alım için üzerinden ilanlar yayınlanmış durumda. Bugün yayımlanan ilana göre 'da bulunan Beyoğlu Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Yardımcı Destek Zabıta Personeli alımı yapacağını ilan etti. İlgili ilan için Beyoğlu Dönüşüm başvuruları şahsen almayacak. Bunun yerine kurum tarafından belirtilmiş olan İnfo@beyogludonusum.com.tr mail adresi üzerinden CV gönderek yapılacaktır. Bunun dışında yapılacak her hangi başvuru kabul edilmeyecek. Adaylar başvurularını en geç 1 Şubat 2020 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

KPSS'siz belediyelere takip, taşıma ve zabıta personeli alınacak

Türkiye İş Kurumu üzerinde belediyelere personel alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. İstanbul'da bulunan ilçe belediyesine KPSS'siz zabıta alınacak. Söz konusu olan Beyoğlu Dönüşüm yayımladığı ilanda Zabıta personeli dışında, Destek Porter Taşıma Personeli pozisyonunda 2 kişi ve Onay Takip Personeli pozisyonunda personel alımı yapacağını bildirdi. İlgili pozisyonlar için'de başvuru şartları aynıdır. İlan hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanarak ilanın detaylarına ulaşabilirsiniz.

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