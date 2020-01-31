Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden en az ilköğretim mezunu 343 paketleme işçisi alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan paketleme işçisi alımı ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı. 353 paketleme işçisi personel alımı ilanı detayları haberimizde… Türkiye' de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İşte 1 Şubat paketleme işçisi alım başvuru şartları...

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