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  • 01.02.2020 09:43
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 09:43

iş ilanları - İŞKUR 1 Şubat yüzlerce paketleme işçisi alım başvuru şartları nedir?

1 Şubat itibari ile personel alımlarına devam ediyor. Bu bağlamda devamlı olarak güncel iş ilanları yayınlanıyor. Son olarak ise İŞKUR tarafından paketleme elemanı yapılacağı belirtildi. İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartlarının yanı sıra adayların yapacakları görevler de aktarıldı. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR üzerinden paketleme işi yapacak 343 işçi alınacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden en az ilköğretim mezunu 343 paketleme işçisi alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan paketleme işçisi alımı ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı. 353 paketleme işçisi personel alımı ilanı detayları haberimizde… Türkiye' de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İşte 1 Şubat paketleme işçisi alım başvuru şartları...

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