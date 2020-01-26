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  • 27.01.2020 09:09
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 09:09

Şehir hastanesi KPSS şartsız personel alım başvuru şartları nedir? İşte şehir hastaneleri kadrolar ve bölümler

genelinde şehir hastanelerinde çalışmak isteyen adaylar için şehir hastaneleri inşaatlarını yapan A.Ş tarafından üzerinden 100 personel alım ilanı yayınlandı. Ayrıca Şehir Hastanesi ve Şehir Hastanesi'nde görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacağı açıklandı. Şehir hastanelerinde çalışmak isteyenler için yayınlanan personel alım ilanında yüksek maaşla çalışacak hastane direktörü, bilgi teknolojileri yönetici ve biyomedikal sorumlusu alınacağı bildirildi. Şehir hastanelerinde görevlendirilecek personeller için başvuru şartları haberimizde...

Şehir hastanelerinde çalışacak 100 personel aranıyor!

KPSS şartsız şehir hastanesi personel alım başvuru şartları adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda takvim.com.tr olarak şehir hastaneleri personel alım kadrolarını sizler için araştırdık. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden şehir hastanelerinde çalışacak personel alım ilanı şehir hastaneleri inşaatlarını yapan Rönesans Medikal Taahhüt İnşaat A.Ş tarafından yayınlandı. İstanbul Şehir Hastanesi inşaatında çalışmak isteyenler için İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alım ilanı linki sayfamızda yer almaktadır. İşte şehir hastaneleri kadrolar ve bölümler...

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